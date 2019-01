Metin Arditi effeuille l'esprit français de A à Z

La première question qui vient, c’est: pourquoi lui? Oui, pourquoi avoir demandé à Metin Arditi de rédiger le «Dictionnaire amoureux de l’esprit français»? L’homme, s’il passe beaucoup de temps à Paris par goût et pour ses activités de romancier, n’y est pas né. Il n’est pas Français. Et plutôt que les berges de la Seine ou les bords de Loire pour y vivre, il a choisi les rives du Léman.

La réponse pourtant fuse très vite, dès les premières lignes du livre qui vient de paraître: «Vingt mille personnes seraient plus compétentes que moi pour écrire ce dictionnaire. Je plaide donc coupable, mais avec circonstances atténuantes. J’ai à l’égard de la France une dette dont je ne pourrai jamais m’acquitter. Accroché à sa langue comme à la seule vérité, porté par une gratitude immodérée pour sa culture et son esprit, j’assume l’aventure.»

«La langue paternelle»

Metin Arditi grandit à Istanbul entre 1945 et 1955. Dans la bonne société, on parle français, on lit les grands auteurs. «Par ce partage intime, permanent, charnel, la France devenait notre référence morale», résume l’écrivain, pour qui la langue de Molière et de Descartes est «la langue paternelle».

Mais ce n’est pas tout: pour ses 10 ans, sa mère offre au jeune Metin une semaine à Paris, avec ses musées, le théâtre, les opérettes et l’Olympia… La passion ne s’éteindra pas. Et notre homme, l’âge de raison largement atteint, de déclarer par écrit son amour à la France, en assumant un zeste de frivolité puisque «l’esprit français est aussi – surtout! – là pour charmer, ravir, séduire».

Pour nous aider à cerner cet esprit français, Metin Arditi commente cinq de ses affirmations.

«Plaire, plaire et plaire encore… Voilà la grande affaire de la France et des Français.»

Historiquement, la vie courtisane a joué un très grand rôle en France. C’est encore le cas, on le voit avec l’affaire Benalla: l’Élysée, c’est Versailles. La société française est démocratique, mais elle fonctionne avec des relais monarchiques. Or, lorsqu’il y a verticalité du pouvoir, il faut plaire, absolument. Ce n’est pas propre à Macron. Sous Mitterrand, l’obséquiosité des courtisans était encore plus flagrante.

«De cet esprit, quels sont les contours? Il y a, d’abord, un constant souci d’élégance. Ici, rien de superficiel. L’élégance est la valeur suprême.»

L’élégance française est faite à la fois d’une grande élévation d’esprit et d’un ancrage profond dans le quotidien. On pense à la haute couture, aux jardins à la française, au chant, à la pensée mathématique, aux arts de la table, à l’apparat, mais aussi aux plaisirs terrestres: la haute gastronomie, les vins fins, les arts de la scène… À ma connaissance, il n’y a pas d’équivalent ailleurs.

«La conversation à la française incarne l’apothéose d’une civilisation.»

Oui, car cette conversation aboutit à l’amitié. Elle est empreinte de bienveillance. Chacun est là pour mettre l’autre en valeur, même s’il faut se lancer parfois de petites piques pour rendre le dialogue vif et plaisant. On parle de soi avec retenue, on craint plus que tout d’assommer son partenaire. Cette conversation n’est jamais plate ni ennuyeuse. Bon, il faut reconnaître qu’avec les gilets jaunes, on n’est pas vraiment là-dedans. Ils ne sont pas l’esprit français, ils incarnent son coût.

«La France forme un tout d’une extraordinaire cohérence, et sans doute est-ce la raison pour laquelle réformer un tel pays ne peut être chose aisée.»

Le souci de plaire, permanent dans l’histoire de France, le goût du beau, de la théâtralité, de l’apparat et des barricades, l’obsession du panache, l’amour du trait assassin, le souci de légèreté et, surtout, le mépris de tout ce qui est besogneux sont très difficilement compatibles avec l’efficacité. Quand on passe son temps devant le miroir, on ne travaille qu’à plaire, pas à faire…

«Une société habitée par le souci constant de plaire se retrouvera forcément en situation d’infériorité économique et industrielle.»

Dans une société centrée sur la théâtralité, le verbe remplace l’acte. Lorsqu’on parle, on a en face de soi un interlocuteur qui peut s’avérer malléable. On doit donc user sur lui de séduction. Le mot est beau, mais le séducteur tombe dans son propre piège: il n’a que la parole. Il n’agit pas, ne crée rien.

«Le Festival de Cannes devrait gérer la France.»

Il est magnifiquement organisé, et l’efficacité rejoint ici l’élégance. Sa dimension internationale empêche ses dirigeants de se perdre dans les dédales des arguties franco-françaises. Les exigences sont si importantes qu’elles cadrent l’esprit français.

«Retourner à Paris!»

En novembre, gare de Lyon, Metin Arditi trébuche à la descente du train. Bilan: tibia et péroné en miettes. Deux mois et demi d’hôpital et de rééducation plus tard, l’écrivain retourne aujourd’hui pour la première fois à Paris. Il y passera plusieurs semaines, à l’hôtel où il a ses habitudes, et y assurera la promotion du «Dictionnaire». «Durant ces longues semaines, je ne rêvais que d’une chose: retourner à Paris!»

«Dictionnaire amoureux de l’esprit français» Metin Arditi, Éditions Plon/Grasset, 670 pages

Nos sept entrées préférées, grapillées dans le «Dictionnaire amoureux de l’esprit français»

Allure

«En France, l’allure est un enjeu.» Se demander si l’on en a. Se lamenter si l’on n’en a pas.

Féminisme, Grandes figures du

La définition que donne Mona Ozouf de la culture est éclairante. A lire, relire. A apprendre par cœur.

Haute couture

Pour le plaisir de voir cités ces noms qui bruissent comme de la soie et caressent comme du velours: Rose Bertin, Leroy, Worth, Paul Poiret, Chanel, Karl Lagerfeld, Dior, Saint Laurent, John Galliano...

Marseille

Arditi en est «raide dingue». Moi, c'est pire.

Mot, Bon

L’écrivain décortique à sa façon défiscalisation. Savoureux!

Salons de thé, les et autres madeleines

Pour découvrir le salon de thé préféré du divin Marcel - et celui d’Arditi -, goûter aux douceurs retrouvées et à la légendaire madeleine de Proust, et pour se voir présenter l’addition dans un volume de La Pléiade.

Verbe, le

«Le verbe est un acte. Et l’acte, alors?» La réponse est cruelle, mais lucide. (TDG)