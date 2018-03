Louis de Saussure vise les mots et les couleurs

Le livre de Louis de Saussure est tout rouge. Ce n’est pas un choix de l’auteur. "Des mots et des couleurs. Essai de linguistique" adopte la livrée de la collection «Vertige de la langue» des Éditions Hermann. L’ouvrage du Genevois, professeur de linguistique aux Universités de Neuchâtel et de Genève, a retenu l’attention d’un éditeur parisien qui a publié les écrits de grands linguistes du XXe siècle. «Chez Hermann, le directeur de collection était enthousiaste, il a accepté tout de suite mon texte», se souvient Louis de Saussure.

À quel genre de public destinez-vous cet essai de linguistique?

J’ai voulu aller vers un lectorat plus large que celui des linguistes. Mon livre est une tentative de vulgarisation dans un domaine qui est devenu, ces trente dernières années, une affaire de spécialistes. Depuis le rattachement de la linguistique à ce qu’on appelle les sciences cognitives, la dimension culturelle du langage n’a plus été prise en compte de la même manière qu’auparavant. Le domaine s’est hypertechnicisé, adoptant des modèles mathématiques, pourrait-on dire, très formels. Avant d’en arriver là, il y avait plus de vulgarisation, on voyait des linguistes sur les plateaux de télévision, des contacts interdisciplinaires reliaient linguistique et littérature par exemple. On y revient maintenant progressivement. Le lien avec les neurosciences ayant été établi, on peut reparler de sciences sociales et humaines en rapport avec la linguistique.

Pourquoi la question des couleurs?

C’est un prétexte pour intéresser de nouveaux lecteurs à la question du langage. Un prétexte et le fil rouge du livre, si j’ose dire. Grâce aux couleurs, je propose une réflexion sur l’unité du langage qui est derrière toutes les variations linguistiques. Je montre leur importance dans ce qui fait notre conception du monde à travers le langage que l’on parle.

Qu’ont-elles de si intéressant?

Les mots que les différentes langues utilisent pour les nommer sont autant d’exemples du rôle de l’expérience humaine vécue dans la naissance du vocabulaire. De cette expérience découle l’impression que l’homme ressent et qu’il traduira par des termes. Les langues identifient des couleurs de base, presque toujours les mêmes, le rouge, le vert, le jaune, le bleu, et toutes sortes de nuances chromatiques, qui varient selon le milieu, le métier ou l’intérêt pour la couleur de celui qui parle. À propos du bleu, il est curieux de constater que le grec et le latin n’avaient pas de terme pour dire bleu. Ils avaient plusieurs mots pour plusieurs bleus. Cette question des nuances et de l’impression qu’elles traduisent, parfois si différente selon les personnes, est passionnante. Il est très étrange aussi de constater que l’origine de mots utilisés pour les couleurs fait référence, dans plusieurs cas, à la texture plutôt qu’à la teinte de la chose décrite, sa brillance ou sa matité par exemple.

Vous citez deux savants qui ont travaillé sur les couleurs. Pouvez-vous nous en dire quelques mots?

Il y a cinquante ans, beaucoup de linguistes étaient des chercheurs de terrain. Deux d’entre eux, les Américains Brent Berlin et Paul Kay, de l’Université de Berkeley, en Californie, ont rassemblé des données sur 98 langues, l’un travaillant principalement à Tahiti et l’autre au Mexique. Ces linguistes anthropologues voulaient savoir comment chacune de ces langues découpe les couleurs entre bases et nuances. Ils se sont servis d’un nuancier comme celui des marchands de couleurs, qu’ils montraient aux gens qu’ils rencontraient. Cette recherche est connue des spécialistes, mais j’ai voulu la faire découvrir au public.

Comment êtes-vous venu à la linguistique?

C’est l’étude du russe qui m’a mis sur la piste. Je l’avais en deuxième langue, après le français, à l’Université de Genève. L’histoire du russe m’a passionné. Dans cette langue, par exemple, la couleur rouge et la notion de beauté sont identifiés par des mots similaires, ce qui est une preuve que l’impression dégagée par une couleur peut finir par l’identifier.

«Des mots et des couleurs. Essai de linguistique», par Louis de Saussure, Ed. Hermann, 266 p. (TDG)