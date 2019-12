Lorsque la haine des hommes pousse l’enfance à se cacher

Fuir, se cacher, être pris. Voilà l’implacable engrenage dans lequel ont été broyées des millions de vies à travers l’histoire. C’est aussi sur ces trois axes que s’articule «Enfances cachées, autour du «Journal d’Anne Frank» et de la Déclaration des droits de l’enfant», présentée au centre culturel du Manoir de Cologny.

Documents et photographies y démontrent de façon didactique les mécanismes qui ont forcé, hier et aujourd’hui, des populations persécutées à entrer en clandestinité. La force du propos consiste à aborder ce thème difficile à hauteur d’enfant. Point d’images insoutenables ou d’analyses sinueuses, mais plusieurs témoignages bouleversants de petits d’homme et des éléments d’archives parfois inédits. Signée par Gustave Ador en 1924, la Déclaration de Genève, qui affirme pour la première fois l’existence de droits spécifiques aux enfants, accueille d’ailleurs le visiteur en haut de l’escalier.

Le parcours s’ouvre sur la thématique de l’exil forcé, avec l’exemple des Huguenots, jetés sur les routes à partir du XVIe siècle par les tourments de plus en plus vifs qu’on leur inflige, jusqu’au massacre. «Leurs biens étaient confisqués, il y avait des rapts d’enfants sous Louis XIV, explique Karin Rivollet, coorganisatrice de l’exposition. Il s’agit toujours de la même mécanique: le pouvoir en place met de côté une population, une ethnie ou une religion pour la spolier, la prendre au piège puis l’éliminer.»

La traque méthodique des juifs

Le scénario se répète en 1915, quand l’Empire ottoman organise le génocide des Arméniens vivants sur son sol. Le public peut lire des extraits glaçants du journal tenu lors de son exode par Serpouhi Hovaghian, alors toute jeune adolescente. «Une route, marche et marche encore, jusqu’à ce que tu mettes fin à ta vie, une souffrance indescriptible», écrit-elle.

Occupant une salle entière, le cas emblématique d’Anne Frank constitue le noyau dur de la présentation. Ingénieusement placés comme les parois d’une maison au centre de la pièce, des panneaux décrivent, sur leur côté extérieur, la traque méthodique des juifs d’Europe ourdie par le Reich hitlérien et, sur leur face intérieure, la tentative désespérée de la famille Frank de s’y soustraire en se terrant dans une partie inutilisée des locaux de l'entreprise du père d'Anne à Amsterdam.

La haine égraine ses horreurs

En déployant en parallèle un pan d’histoire et des destinées individuelles, cette mise en scène met en exergue les rouages implacables du nazisme. Alors qu’on suit, sur les façades de la demeure de carton, la montée de la haine qui égraine ses horreurs depuis l’incendie du Reichstag en 1933 – lois racistes de Nuremberg en 1935, Anschluss, endoctrinement de la jeunesse, rafles et ghettos – jusqu’à l’extermination dans les camps de concentration, on se trouve, entre les murs, dans l’intimité de deux familles enfermées durant deux ans dans «l’annexe» jusqu’à leur arrestation en août 1944. «Anne Frank y rédigera son fameux journal, l’un des rares témoignages écrits par une enfant cachée», précise Karin Rivollet.

Entièrement monté sur des panneaux cartonnés, l’ensemble souffre d’une scénographie sans doute un brin sommaire. Il n’en sert pas moins un propos absolument indispensable.

