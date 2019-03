Lorrain, graveur de la belle nature

Lui l’appelle Claude, comme si c’était son copain d’enfance. Lui, c’est Christian Rümelin, commissaire de l’exposition «Apprivoiser la lumière. Claude Lorrain et la perception du paysage». Il est aussi le conservateur responsable du Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire (MAH). Il y veille sur vingt-cinq œuvres de ce grand artiste du XVIIe siècle. Elles ont été acquises par l’institution en une seule fois en 2011, grâce à l’Association des amis du Musée et à d’autres mécènes genevois. Un trésor qui constitue le noyau de l’exposition ouverte vendredi dernier à la promenade du Pin.

«Je dis Claude plutôt que Lorrain, car c’est l’usage dans le monde anglo-saxon, explique Christian Rümelin. Son nom de famille est Gellée, Lorrain signifiant qu’il est originaire de cette région. Il est né en 1600 à Chamagne, dans l’actuel département des Vosges. Il a vécu principalement à Rome, où il est mort en 1682. La plupart des paysages qu’il peint ou grave sont inspirés de la campagne romaine, qu’il arrange à sa façon. Il y place tel ou tel monument là où il n’a jamais été, selon les besoins de sa composition.»

En entrant dans l’exposition, c’est sur un paysage de ce genre que le visiteur tombe en premier. Prêté par le Kunsthaus de Zürich, «Pastorale avec l’Arc de Constantin» est une huile de Claude Lorrain datant de 1648. Il installe l’Arc en pleine campagne, avec derrière lui, le Colisée. «L’artiste a pour premiers clients les membres des grandes familles romaines. Plus tard, c’est dans leurs palais que les voyageurs anglais qui découvrent l’Italie au XVIIIe siècle se prennent de passion pour ces représentations de la nature dans un éclairage toujours saisissant», poursuit Christian Rümelin. «L’artiste puise les détails de ses dessins dans les croquis d’après nature qu’il collectionne. Animaux, arbres et autres éléments s’y trouvent collectés.»

L’exposition présente ces précieux feuillets de la main du maître, ainsi que plusieurs gravures du XVIIIe siècle d’après Lorrain, qui témoignent de l’engouement des Anglais pour son œuvre. Le traitement de la lumière par la gravure à l’eau-forte y atteint des sommets de virtuosité. Le Cabinet d’arts graphiques en possède plusieurs, dont «The Enchanted Castle», une vue romantique avant la lettre, représentant Psyché devant le palais de l’Amour.

Dans une exposition où l’alignement des gravures domine, la présence d’un objet d’atelier attire immanquablement l’attention. Il s’agit du «Miroir de Lorrain» ou «Claude Glass», un miroir noir qui permet de modifier la lumière d’un paysage afin d’obtenir l’effet souhaité par l’artiste. Christian Rümelin s’est fait prêter cet objet, identique à celui mis au point par Claude.

Il faut attendre d’arriver dans la troisième salle pour admirer enfin les vingt-cinq eaux-fortes acquises en 2011 par le MAH. Christian Rümelin a ses préférées, qu’il n’hésite pas à qualifier d’«exceptionnelles et phénoménales». L’une d’elles provient d’une série représentant les différentes phases d’un feu d’artifice sur la place d’Espagne en 1637. Un sujet plutôt difficile à graver. À regarder de près. Cet accrochage voisine avec celui des gravures du «Liber Veritatis», exécutées par un Anglais longtemps après la mort de l’artiste, d’après les dessins de ses œuvres qu’il avait réalisés dans le but d’en fixer la composition pour éviter les plagiats.

La dernière salle convoque les artistes plus récents auxquels les recherches de Lorrain sur le traitement de la lumière ont ouvert des portes: Claude-Joseph Vernet, Turner, Corot en plein XIXe siècle. L’occasion de s’instruire sur la technique du cliché-verre que Lorrain aurait sûrement essayée s’il l’avait connue.

Jusqu’au 16 juin au Cabinet d’arts graphiques du MAH, promenade du Pin 5. www.mah-geneve.ch

(TDG)