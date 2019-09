Les vagues en plastique de Magellan

Le 10 août dernier a formellement marqué le 500e anniversaire du départ de Séville de Ferdinand de Magellan, en quête d’une voie maritime pour les «îles aux épices», en Indonésie. C’est dans ce contexte historique que s’inscrit Micromégas, programme de cartographie de la pollution méso et microplastique, à bord du voilier Fleur de Passion, qui accoste ce vendredi 6 septembre à Séville, au terme de quatre ans et demi de voyage. Mêlant sciences, éducation et culture, le périple du bateau suisse a pour but de contribuer à une meilleure compréhension de l’impact humain sur les océans en collectant des échantillons d’eau au fil du voyage. Visible dans la serre du théâtre de l’Orangerie, l’exposition «Sur les traces en plastique de Magellan» constitue un des premiers fruits de ce travail important, au travers de photographies de débris de plastique trouvés dans l’eau.

Le beau et le laid

Parmi les 208 prélèvements relevés par l’équipage à bord du voilier, seulement 20 ont été l’objet des images de Fred Merz, photographe genevois. Celles-ci sont déposées sur des tables, le papier ondulant telles des vagues, alternant des vues de fragments de plastique avec une fiche technique. Carte du voyage, lieu du prélèvement, typographie: art et science se combinent afin d’inciter le spectateur à réfléchir. «Le but n’est pas de dénoncer l’activité humaine», explique Samuel Gardaz, vice-président de la Fondation Pacifique, à l’origine du projet avec l’association Oceaneye. «Nous voulons faire réfléchir, brouiller les pistes sur ce qui est représenté exactement, allier le beau et le laid.» En effet, si certaines photographies semblent à première vue représenter des algues ou des méduses, il s’agit en fait toujours de fragments de plastique. Le jeu de mise en scène de ces débris est accompagné d’un fond sonore qui, au lieu d’évoquer un univers marin, diffère délibérément du thème. «La musique fait plutôt penser à un monde édénique qui n’existe plus aujourd’hui», regrette Samuel Gardaz. «Certaines îles sont paradisiaques, mais leur bord est jonché de plastique.» Couplée à l’éclairage doux, jaune et bleu (qu’on ne retrouve qu’en soirée), la présentation se veut en décalage avec le sujet: une partie du monde marin, dénaturé par les humains. En plus des photographies, le visiteur peut également observer la manière dont les échantillons ont été prélevés à travers une série de loupes dévoilant des clichés pris du bord.

L’exposition constitue un des premiers résultats de l’expédition Fleur de Passion. Il y en aura d’autres, toujours sous l’angle de la sensibilisation. La triste beauté des images entend mener à une réflexion, tant sur nos modes de vie que sur l’impact de l’humain sur la nature. «Il y a une sorte d’ironie à effectuer le même voyage que Magellan il y a 500 ans, pour réaliser finalement qu’il y a du plastique partout aujourd’hui», avoue Samuel Gardaz.

Des centaines d’escales

«Sur les traces en plastique de Magellan» constitue un premier rendu d’une recherche importante. Le voilier Fleur de Passion, en parcourant 78 000 kilomètres en plus de quatre ans, a effectué des centaines d’escales. À chacune d’elles, des échantillons étaient transmis afin d’être envoyés à Genève. Certaines étapes présentaient aussi l’occasion de réaliser des conférences de presse ou des visites à bord du bateau, toujours dans le but d’instruire et de sensibiliser à la problématique. À l’Orangerie, la vue des photographies de Fred Merz ne laisse pas indifférent: le plastique, c’est fantastique, mais ça détruit la planète à petit feu.

Sur les traces en plastique de Magellan. Théâtre de l’Orangerie, jusqu’au 28 septembre, de 10 h à 23 h. www.theatreorangerie.ch