Les talents helvétiques des arènes antiques

Depuis un quart de siècle qu’il fait vibrer ses vieilles pierres au mois d’août, le festival Rock Oz’Arènes, à Avenches, a modifié peu à peu son ADN, passant du rock pur et dur de son blason à une programmation plus grand public et à des soirées aux genres définis capables d’appâter autant de différents publics. Mais il n’a jamais transigé sur sa part régionale, ouvrant sa «petite» scène (et parfois la grande) aux tribulations musicales des groupes du cru. Pour sa 27e édition, qui démarre mercredi soir, la bonne tenue de son menu national est particulièrement frappante (lire encadrés).

La directrice du festival, Charlotte Carrel, le répète à l’envi depuis des années (elle n’est pas la seule): le prix des artistes en tournée continue de grimper et saisit à la gorge les manifestations de taille moyenne, à l’image d’un Rock Oz’Arènes, ces dernières ne pouvant accueillir plus de 8000 spectateurs payants par soir, contre 30 000 au Paléo ou 100 000 dans certains festivals européens.

Il s’agit toujours plus, pour les organisateurs, de trouver le bon équilibre entre la présence de vedettes coûteuses, la singularité du lieu – pour Rock Oz’, un cadre antique qui a souvent fait ses preuves en matière de belle performance – et un panachage de découvertes capables d’aiguiser la curiosité. Dans tous les styles, la qualité de la jeune garde suisse est devenue un atout certain.

Quant aux grands noms, le festival ouvre mercredi avec James Blunt, dont les tubes du premier album n’ont pas fini de hanter les ondes et de ratisser large. Même recette jeudi, avec le privilège de l’ancienneté pour Texas, dont le rock radiophonique de ses débuts (il y a trente ans!) s’est mué en pop solaire pour séduire une nouvelle génération. On gardera une oreille curieuse pour Stereophonics, héros nineties dont le rock teinté de soul galloise devait beaucoup à la voix rocailleuse de Kelly Jones – il ne l’a pas perdue. Calexico joue les troubadours du Nouveau Mexique chaque été dans un festival romand, mais on achète plus volontiers ses ambiances mariachis que l’arsenal electro du lendemain soir, pour la soirée clubbing des arènes. Cela dit, le DJ Timmy Trumpet joue… de la trompette en passant ses disques. De là à porter le sombrero…

Samedi rap, avec Damso, MHD et le retour de Stress. La martingale du hip-hop francophone a cartonné fin juillet à l’Estivale d’Estavayer. Rock Oz’ compte sur cette grosse dose de tchatche pour atteindre les 33 000 spectateurs annoncés l’an passé.

Pratique

Dates Me 15 août, je 16 et ve 17 (portes ouvertes dès 18 h), sa 18 (portes ouvertes dès 16 h)

Billetterie www.ticketcorner.ch

Infos www.rockozarenes.com (TDG)