Les grands chantiers se réveillent

Jusqu’au 16 mars, les arts vivants genevois étaient obnubilés par l’aboutissement de ces travaux. Les cœurs battaient au rythme des pierres posées aux Eaux-Vives, aux Tranchées et à Carouge: l’édification en cours de la nouvelle Comédie, du Pavillon de la danse et du nouveau Théâtre de Carouge allait galvaniser la vie culturelle du bout du lac. Si les espoirs ne sont pas retombés, la pandémie est passée par là, paralysant les projets, rebattant les cartes. Si bien que l’avenir ne s’entrevoit plus qu’à travers une brume d’inconnues. Pas simple, pour les institutions concernées, qui, afin de tenir debout, doivent se projeter des années à l’avance.

La nouvelle Comédie

Voici maintenant six semaines que les trois chantiers se sont figés. Une seule certitude: les retards pris ne se rattraperont pas. «Le redémarrage ne se fait pas en appuyant sur un interrupteur», prévient Philippe Meylan, responsable de la Direction du patrimoine bâti de la Ville de Genève, maîtresse d’ouvrage de la Comédie et du Pavillon de la danse.

En effet, les règles d’hygiène posées par l’Office fédéral de la santé publique impliquent que les travaux avancent très progressivement, «selon la taille du chantier et le nombre d’ouvriers engagés». Certaines entreprises se montrent réticentes à redémarrer, des fournisseurs étrangers, soumis à d’autres directives, pourraient «casser le rythme». Par ailleurs, il faut négocier avec les prestataires les éventuelles aides sollicitées pour faire face aux surcoûts financiers causés par la crise. Depuis lundi et les premiers pas vers la reprise, «on a les outils pour travailler, mais on doit se mettre d’accord avant de commencer».

Dans ce flou général, «nous savons néanmoins que nous n’avons pas intérêt à traîner», reconnaît Philippe Meylan. Selon le fonctionnaire, la nouvelle Comédie pourra ouvrir au mieux en novembre, soit deux mois après la date prévue. Codirectrice du théâtre, Natacha Koutchoumov ne s’avance guère plus: «On s’adapte quotidiennement aux réponses reçues des autorités. Ce qui est sûr, c’est le report de l’ouverture. Sur le site, des règles sanitaires trop strictes seraient impossibles à respecter pour certains corps de métiers. Nos échéances en dépendront.»

Et puis ensuite, comment rouvrir? Comment jouer? «Nous partageons aujourd’hui cette interrogation avec tous les théâtres du monde, à laquelle se greffe dans notre cas celle du chantier», admet la comédienne. «Un théâtre est un lieu de convivialité et de plaisir. Il se fonde sur l’échange avec un public dans des conditions agréables. Déroger à ce projet impliquerait une profonde remise en question artistique», souligne-t-elle.

Plutôt que d’en arriver là, Natacha Koutchoumov «planche sur différentes hypothèses». La plus probable consistera à prolonger l’occupation du bâtiment des Philosophes. Une autre consisterait à n’entamer la saison 2020-2021 que plus tard en automne, «en tenant compte du nombre de personnes qu’on pourra recevoir. Pour nous, chantier et virus sont parfaitement interdépendants». Dès le mois prochain déjà, des collaborateurs de la Comédie pourront investir l’atelier décor aux Eaux-Vives – «il était à bout-touchant avant la fermeture». Puis, étape par étape, le personnel intégrera les bureaux, et la grande salle, pendant que les travaux se poursuivront. «On avait prévu d’installer l’intendance d’abord, les spectacles ensuite».

Le Pavillon de la danse

«Le Pavillon est un projet moins complexe et moins grand, note Philippe Meylan, également aux manettes de cette construction. On avancera de la même manière, mais avec moins d’intervenants. Je ne peux pas, à ce stade, fournir de dates. Le degré de précision s’améliorera dans les semaines à venir.» Anne Davier, la directrice de l’ADC destinée à occuper le Pavillon, abonde: «On avance de quinze jours en quinze jours, soit la durée d’incubation du virus! Notre chance est d’avoir conçu une infrastructure agile, légère, modulable en fonction des nouveaux dispositifs, avec une jauge de 180 à 200 places. Nous pouvons travailler sur des relations plus intimes avec le spectateur – un atout pour accompagner ces prochains mois le retour progressif du public.»

Initialement, le passage officiel du site eaux-vivien à la place Sturm était prévu à la fin août, dans le cadre du festival de la Bâtie, avec un déménagement graduel dès la fin mai déjà. Obligée de rectifier le tir, la programmatrice situe aujourd’hui l’ouverture publique à la mi-saison, en février. «Si la Bâtie a lieu, nous l’accueillerons à la salle des Eaux-Vives, où nous pourrons rester jusqu’à l’ouverture du Pavillon», précise-t-elle, avant d’ajouter qu’«une transition en février permet à notre planification de se desserrer un peu. Étant donné qu’une partie de l’équipement scénique des Eaux-Vives ira compléter l’équipement neuf du Pavillon, nous ferons une pause de six semaines pour déménager». «Le confinement a été violent, le déconfinement sera lent. Il doit se construire. Il faut réapprendre le rapprochement, conclut l’historienne de la danse. Bien que notre saison 20-21 soit prête depuis plusieurs mois, nous ne savons avec certitude quelle sera sa physionomie. Nous devons encore trouver comment la servir, au plus juste pour les artistes et le public.»

Le Théâtre de Carouge

Jean Liermier, capitaine du paquebot carougeois, résume la situation en recourant à son sens de la formule: «Le monde du spectacle a été le premier confiné, il sera le dernier déconfiné!» Pour prendre ses décisions, le metteur en scène s’en remet aux autorités de tutelle. Mais Philippe Waller, en charge du dossier au service des constructions à Carouge, y voit à peine plus clair que les programmateurs. «Différents scénarios» devront être étudiés, sachant que le Théâtre de Carouge dispose de la structure provisoire de la Cuisine, qui serait maintenue le temps nécessaire si le chantier devait avoir du retard. L’évaluation des surcoûts découlant de l’interruption, les préavis à donner aux entreprises en vue d’une mise en route le 11 mai et l’aménagement de mesures de précautions répondant aux directives fédérales seront traités en priorité. La Ville de Carouge et ses mandataires travailleront pour réduire au maximum le délai engendré par l’interruption du chantier, avec une attention particulière portée au respect des conditions de sécurité.

Heureusement, le Conseil de fondation et la direction du Théâtre «s’était montrés prudents en ne programmant rien dans le nouvel écrin avant mai 2021 et une présentation de saison 21-22 d’un format exceptionnel», nous dit Jean Liermier. «Je retarde autant que possible la programmation 21-22 afin de lever dans l’intervalle un maximum d’incertitudes: nous ouvrirons avec une création de mon crû, j’espère durant l’automne 21, ma foi quand ce sera possible.» Pour ce qui est de la saison à venir rue Baylon, les engagements auprès des compagnies ont été pris depuis des mois. Afin de garder les coudées franches, elle s’achèvera en avril 2021. Deux saisons légèrement écourtées seront donc le prix à payer pour «accoucher du futur Théâtre dans les meilleures conditions possibles». Dans ce but, le pilote à la casquette insiste: «Malgré tous ces doutes, j’ai foi en l’avenir. J’espère que les autorités, ainsi que le public, continueront à nous faire confiance.»