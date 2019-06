Les fruits du coude à coude

À l’origine de toute fécondation, il y a rencontre. Inversement, tout sujet mis en contact d’un autre engendrera un fruit sous une forme ou sous une autre. La Genevoise Marthe Krummenacher, nommée Danseuse exceptionnelle en 2017 par les Prix suisses de la danse, avait, en terrain chorégraphique, assimilé ce miracle voici quelques années, à l’occasion d’une commande du Festival Antigel. Une expérience qu’elle élargit en cette fin de saison à l’ADC, en invitant non plus un, mais 16 artistes de choix (7 musiciens et 10 danseurs, dont elle) à former, sur un plateau quadrifrontal, des duos aléatoires le temps de brèves improvisations.

Tour à tour, chaque couple transdisciplinaire inventera ses propres codes éphémères pour créer un métissage unique. Face à tel percussionniste, des bras cisailleront l’air. Les pizzicati d’un violoncelle iront soudain piquer un bassin. Les voix en boucle pourront tirer des sauts. Chaque interprète réagira selon son humeur, son style ou son tempérament par une clownerie, une pantomime ou une abstraction. Aussi le hasard – au sein des deux arts – fera plus ou moins bien les choses…

