Les dieux ne passent pas l’année

On aime envoyer des vœux, en recevoir. Eux soignent et implorent les dieux sortis d’un panthéon surpeuplé et ouvrent, à partir de là, une fabuleuse boîte à histoires. C’est dire si, de Lausanne à Canton, l’envie de comparer l’art et la manière d’embarquer dans une nouvelle année s’essouffle rapidement. Une fois passée, l’impossible originalité des souhaits – bonheur, santé, prospérité… la liste étant toute fraîche dans nos mémoires, on se l’économise! – c’est le grand écart culturel, le changement radical de perspective. Avec des latitudes occidentales plutôt autocentrées face aux rayons du soleil levant, plutôt débiteurs.

«C’est très touchant, confirme l’historienne de l’art chinois Alexandra von Przychowski, avec ce cérémonial posant la plus importante de toutes les fêtes du calendrier, on touche au quotidien des gens comme à la hiérarchie de leurs préoccupations. Jugez plutôt, les dieux se bousculent au portillon, dans un même thème, il y en a un presque pour chaque souci. De la déesse de la fertilité à celle qui promet du lait en suffisance, de celle à implorer pour ne pas souffrir à l’accouchement à celle qui veille à ce que l’enfant ne tombe pas du lit. La source divine, s’enthousiasme encore la commissaire d’exposition, est inépuisable.» Elle l’accroche, inépuisable, au Musée Rietberg à Zurich. Mais… il s’en est fallu de peu pour que des expositions d’estampes chinoises du Nouvel-An soient tout simplement impossibles. Le destin à toutes étant d’être brûlées lorsque s’achève l’année – ou lessivées par les rayons du soleil et autres intempéries – afin de faire place nette pour les suivantes. Un cycle, une tradition. Un business.

Production de masse

«Il ne faut pas faire de comparaison avec les estampes japonaises, précise Alexandra von Przychowski. S’il y a parfois une signature, il s’agit plutôt de celle d’un atelier. L’idée d’un espace de liberté pour l’artiste, de son droit à la singularité n’y est pas, c’est un art cérémonial destiné à toutes les classes qui s’inscrit dans un cadre donné. Les variantes sont cantonnées au style qui diffère entre le Nord et le Sud, entre des vocabulaires très simples et soignés ou davantage narratifs et complexes. Mais on est vraiment dans le domaine de l’utilitaire, du bon marché et donc dans une production de masse, très loin de l’idée de collection. Notre chance, poursuit-elle, c’est que nombre de missionnaires ou de grands voyageurs les ont ramenées dans leurs bagages. L’origine de notre fonds doit tout à leur curiosité.»

La production contemporaine plus industrielle encore – voire «disneytisée» avec Mickey et Minnie jouant les remplaçant des dieux! – le petit trésor exposé à Zurich depuis aujourd’hui remonte à l’âge d’or. Ces XIXe et XXe siècles, où le marché était lieu de commerce, où les émissaires accouraient chargés d’un achat collectif pour les villages les plus reculés. Peu importent les moyens ou les conditions, chacun devait avoir ses estampes du Nouvel-An. Celles à coller sur la porte, en général, un dieu visage blanc, un autre visage noir. Celles plus en lien avec les souhaits de la maisonnée à placer à la cuisine. Les choses se passent en direct entre la famille et les dieux avec dans le mois précédant le passage à l’an nouveau, les grands nettoyages permettant de faire table rase des impuretés comme des petits contentieux. Alors avant de remonter au ciel dans un voyage de fumée rapporter leurs observations de l’année, les dieux passaient à table, alcool compris, des fois que d’autres brumes leur fassent oublier certains détails… (TDG)