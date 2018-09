Les Croquettes soufflent 30 bougies en bricolant

«Il n’est pas un peu chauve, celui-là?» Après une seconde de perplexité, le tout jeune concepteur d’une tête de lion très dégarnie accepte que Caroline Savoy colle quelques boucles de ruban entre les yeux de son fauve. «Regarde, on peut même lui friser les cheveux», poursuit l’animatrice, en glissant les mèches de cette crinière improvisée sur la lame d’un ciseau. Autour de la table installée à la Ferme Marignac, au Grand-Lancy, on rivalise d’imagination dans l’élaboration de marionnettes à main en papier – leur manipulation s’apparente à celle d’une Babibouchette. Une fillette coiffe une grenouille d’une majestueuse couronne orange pendant que son petit frère découpe avec application de terribles dents pour un crocodile et qu’un voisin façonne de larges oreilles de lapin afin d’agrémenter une frimousse rose.

Créer en toute liberté

Samedi, la compagnie de marionnettes genevoise Les Croquettes invitaient enfants et parents à fêter ses trente ans d’existence. En plus d’une généreuse collation, les bricoleurs du jour se sont vu offrir le matériel pour confectionner des personnages, sous la bienveillante houlette de Caroline Savoy, fondatrice de l’atelier de marionnettes Le Castelet et art-thérapeute.

Seul mot d’ordre pour les artistes en herbe: créer en toute liberté. «J’aime l’idée de ne pas avoir de modèle, explique Caroline. Ça développe l’imaginaire et la confiance en soi: impossible de faire juste ou faux, tout est réussi!» Pour juger de la férocité d’un dragon cornu, une main juvénile se glisse dans les plis du papier pour actionner une gueule pleine de crocs dans l’un des minuscules théâtres dressés pour l’occasion aux quatre coins de la pièce. Plus loin, les bambins peuvent s’essayer aux marionnettes à doigts et à gaine ou inventer un conte en ombres chinoises, en manipulant des silhouettes fixées au bout de baguettes derrière un papier-calque.

Nappes et lampe de chevet

Pleines d’admiration pour les poétiques productions de la matinée, deux femmes papotent gaiement avec le public. Teresa Benson et Éliane Longet sont ici en terres plus que conquises: c’est à la grande blonde et l’énergique brune que Les Croquettes doivent leur naissance il y a trois décennies, et c’est à l’étage de la Ferme Marignac qu’elles ont donné leur premier spectacle en 1989. «Nous étions trois au départ, avec Claudia Zufferey, qui a aujourd’hui quitté la troupe, raconte Éliane. Nos enfants étaient dans la même classe et nous avons monté «Croc Epic, mangeur de cauchemars» pour leur faire plaisir.»

Les débuts sont parfaitement improvisés. «On coupait dans nos nappes et nos rideaux pour construire les décors, s’amuse Teresa. Et une lampe de chevet pouvait servir d’éclairage!» Petit à petit, le trio se professionnalise, se constitue en une association. Pour ses créations – 18, à ce jour –, la compagnie s’entoure d’artistes: Pierre Monnerat préside à la sculpture des marionnettes d’après les dessins de Capucine Mazille, laquelle peint les têtes et s’attelle à la scénographie. Conçus pour être mobiles, les spectacles se jouent dans des théâtres, des salles communales ou des écoles. Samedi 15 et dimanche 16 septembre, Les Croquettes donnaient «Les surprises d’Héloïse» à la Ferme Marignac. Ceux qui ont raté les aventures de la petite rousse et de Boulax, son chien bleu, peuvent encore se rattraper le mercredi 19. Programme www.lescroquettes.ch (TDG)