Les 9 finalistes pour l'Oscar du meilleur film

«3 Billboards: Les Panneaux de la vengeance»

La comédie noire de Martin McDonagh met en scène une mère en deuil et en colère qui loue trois panneaux publicitaires pour interpeller la police à propos de l'enquête stagnante sur le meurtre de sa fille. Le film aux 7 nominations est l'un des deux grands favoris de la soirée et ses acteurs Frances McDormand et Sam Rockwell sont pressentis pour les prix de la meilleure actrice et du second rôle masculin.

«La Forme de l'eau»

Le conte fantastique de Guillermo del Toro, oscillant entre l'hommage à l'âge d'or d'Hollywood, le thriller et la comédie, est l'autre favori de la soirée. Il part avec 13 nominations, non loin du record historique (14). Il raconte l'histoire d'une employée de nettoyage muette (Sally Hawkins) d'un laboratoire gouvernemental secret où est maintenu en captivité un monstre reptilien... dont elle tombe amoureuse.

Guillermo del Toro est donné gagnant pour la statuette de meilleur réalisateur et le français Alexandre Desplat pour celle de meilleure bande-originale.

«Get Out»

Premier film du comédien Jordan Peele, «Get Out» est à la fois un film d'horreur et une satire sociale sur le racisme bien-pensant. Avec pour intrigue le week-end cauchemardesque d'un jeune homme noir chez les parents de sa petite amie blanche, il a fait l'effet d'une bombe à Hollywood pour son utilisation audacieuse du film de genre, et reçu des critiques dithyrambiques. Il part avec quatre nominations, dont une pour son acteur Daniel Kaluuya et trois pour son auteur-producteur-réalisateur.

«Lady Bird»

Oeuvre délicate, drôle et mélancolique, «Lady Bird», premier film réalisé et écrit en solo par Greta Gerwig, relate les aventures douces-amères d'une adolescente qui s'apprête à entrer à l'université, ses amours ratées, ses amitiés tumultueuses, sa relation compliquée avec sa famille... Avec la star montante Saoirse Ronan dans le rôle titre, il pourrait faire entrer Gerwig dans l'histoire des Oscars si elle devient la deuxième femme à recevoir le prix de la meilleure mise en scène.

«Dunkerque»

Cette fresque magistrale de Christopher Nolan sur l'évacuation désespérée de l'armée alliée, en majorité britannique, de la plage de Dunkerque en 1940, est auréolée de 8 nominations. Film sur «la survie», selon le cinéaste britannique acclamé, l'opération Dynamo, épisode relativement méconnu en France de la Seconde Guerre mondiale, sera au final un succès grâce à l'intervention de centaines de petits bateaux civils pour venir en aide aux «boys» coincés sur la plage et aux gros navires alliés pilonnés par l'aviation allemande.

«Les heures sombres»

C'est le pendant de «Dunkerque»: l'opération Dynamo dans sa genèse, vue de Londres où Winston Churchill mène une bataille politique pour convaincre l'Angleterre de ne pas pactiser avec Hitler, d'évacuer Dunkerque et de repartir à l'offensive contre les nazis. Gary Oldman, qui interprète le légendaire politicien et homme d'Etat - et méconnaissable sous des couches de silicone et de maquillage - est en tête des pronostics pour le prix du meilleur acteur.

«Call Me By Your Name»

L'adaption signée James Ivory et réalisée par Luca Guadagnino d'un roman d'André Aciman sur une romance estivale italienne entre un adolescent mélomane et un séduisant doctorant américain - et le violent chagrin qui suit le premier amour.

Son interprète Timothée Chalamet, un Franco-Américain de 22 ans et nouvelle sensation d'Hollywood, apparaît également dans «Lady Bird». Il suit Gary Oldman dans les pronostics pour l'Oscar du meilleur acteur. Le film affiche 4 nominations au total, dont celle de la meilleure adaptation pour James Ivory, qui pourrait décrocher sa première statuette à 89 ans.

«Pentagon Papers»

L'ode au quatrième pouvoir de Steven Spielberg raconte la publication en 1971 par le Washington Post des Pentagon Papers, des documents secrets exposant les mensonges du gouvernement américain sur la guerre du Vietnam.

Au coeur de cette saga journalistique, l'héritière et patronne du WaPo Katherine Graham, incarnée par l'incontournable Meryl Streep -record de nominations pour une actrice- aux côtés de Tom Hanks dans la peau du rédacteur en chef mythique Ben Bradlee.

«Phantom Thread»

Daniel Day-Lewis dans le rôle d'un créateur de haute couture amoureux, devant la caméra de Paul Thomas Anderson avec lequel il avait déjà tourné dans «There Will Be Blood». Le légendaire acteur aux trois Oscars a promis que ce serait son dernier film. Le film est en lice pour six Oscars dont meilleur réalisateur, acteur, second rôle féminin (Lesley Manville) et meilleure bande-originale pour le membre du groupe Radiohead, Jonny Greenwood. (afp/nxp)