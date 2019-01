Le théâtre, dernier refuge du misanthrope

Cirrus blanc sur un firmament bleu ciel, Alain Françon murmure. Pas un instant il ne tonne, malgré les deux nuées noires qui s’attardent. Sa voix l’efface autant qu’elle l’affirme, comme si le misanthrope en lui prenait ses précautions. «Je répondrai sincèrement, mais sans me faire d’illusion, semble-t-il proférer en filigrane. Je brouille mes traces. J’avance à reculons.» Tout en douceur, l’homme de théâtre joue le jeu de l’interview. Plus vaporeux pour commencer, puis se cristallisant peu à peu.

Alain Françon, comment avez-vous rencontré la scène dans les années 1960?

Pendant mes études d’histoire de l’art, à Lyon, je fréquentais un ami de lycée qui avait fait le conservatoire d’art dramatique à Saint-Etienne et avait créé une troupe de théâtre amateur. On a fait quelques spectacles, auxquels participaient l’artiste Orlan, l’écrivain Pierre Charras, et dans lesquels j’ai joué. A l’époque, le metteur en scène Jean Dasté était basé à Saint-Etienne, et j’étais très proche des André Marcon ou Evelyne Didi qui avaient reçu son enseignement. Nos spectacles de théâtre d’essai, Dasté les mettait à l’abonnement de la Comédie de Saint-Etienne. Il nous encourageait à monter ce qu’on appelait alors le répertoire d’avant-garde – Ionesco, Beckett, Arrabal… De fil en aiguille, une fois terminé mon travail de maîtrise sur Le Corbusier, j’ai fondé le Théâtre éclaté en 1972.

Vous avez souvent monté Tchekhov et Ibsen, mais surtout Michel Vinaver et Edward Bond – respectivement 5 et 6 fois au gré d’une carrière qui compte une centaine de titres! Y a-t-il un dénominateur commun entre eux?

Je peux établir une analogie entre Tchekhov et Vinaver. Tous deux pratiquent un théâtre du constat. L’ancien médecin et l’ancien PDG y décrivent le monde tel qu’il est. Ils ne posent pas de hiérarchie parmi les thèmes, l’insignifiant y côtoie l’essentiel ou le tragique. Ce sont deux auteurs qui affrontent la réalité de biais. Alors que Ibsen et Bond, eux, l’abordent de façon frontale. Bond place ses personnages dans des situations extrêmes. Ils n’ont pas les clés pour s’en sortir. Leurs choix sont dictés par un impératif catégorique à être humains – après l’inhumanité dont on a fait preuve durant la seconde guerre mondiale. Chez Ibsen, pareil: à 16 ans, il grimpe au sommet d’une montagne parce que le monde le dégoûte. Par la suite, il écrit des pièces dans lesquelles il dénonce quelque chose comme «le mensonge vital». Bond et Ibsen sont globalement plus fictionnels que Vinaver ou Tchekhov, chez qui prime une sorte de naturalisme.

Vous travaillez souvent aussi avec les mêmes comédiens, y compris notre compatriote Gilles Privat. Que représente cette fidélité?

Les comédiens sont des collaborateurs au sens plein du terme. Nous nous forgeons un répertoire de mots qui nous aident à comprendre ce que nous faisons. Ces acteurs ont un éventail de ressources énorme. Parfois, je fais exprès de m’éloigner un peu, ou de me rapprocher. Ce n’est en tout cas pas l’habitude qui nous amène à travailler ensemble. Je dirais d’ailleurs travailler avec plutôt que travailler ensemble.

Vous avez dirigé plusieurs salles – le Huitième à Lyon, le Centre dramatique national de Savoie, la Colline. Depuis 2010, vous vous resserrez sur votre compagnie, le Théâtre des nuages de neige. Qu’est-ce que ça change?

La Colline emploie en moyenne 120 personnes – dont une dizaine d’acteurs. C’est beaucoup. Mais après 13 saisons, le plus difficile était devenu la programmation. Au bout d’un moment, je n’avais plus envie de choisir. Pour des raisons économiques, il fallait parfois renoncer aux pièces les plus intéressantes. En revanche, j’ai la nostalgie du public – plus de 10 000 abonnés quand même! A force, je connaissais beaucoup de spectateurs. A tout moment, je savais pour qui on travaillait.

Comment définiriez-vous votre mission d’homme de théâtre?

Depuis mon départ de La Colline, j’enchaîne les spectacles de sortie avec des étudiants. Je pense que la transmission est un élément très important de ma mission aujourd’hui. Cela dit, ma pratique n’est peut-être plus tellement adaptée. Je suis surtout utile dans mon accompagnement des acteurs.

Vous qui avez reçu trois Molières par le passé, c’est la première fois que vous vous attaquez à l’un de ses textes. Pourquoi avoir tant tardé?

J’aurais dû recevoir trois Tchekhov à la place! Le cahier des charges de la Colline m’imposait du théâtre moderne et contemporain. Après une première coproduction, sur le «Vania» de Tchekhov, Jean Liermier et moi voulions renouveler l’expérience. Parallèlement, je répétais à Gilles Privat qu’il fallait qu’il joue «Le Misanthrope» un jour. Finalement, j’ai opté pour cette pièce parce qu’au lieu de la famille ou de la bourgeoisie, on y a affaire à une classe homogène, à ce moment de bascule fascinant entre la fin de l’ancien régime et un état absolutiste sur le point d’advenir. Tous ces grands seigneurs ont quitté leur domaine, ils sont dans une cage dorée, assis sur les tabourets des antichambres, et ils n’ont plus, comme pouvoir, que la parole. La cour est devenue une bourse: du jour au lendemain, on peut se trouver en plus-value ou ruiné. La pièce creuse l’incertitude de ces familiers du Soleil. Cette incertitude se traduit par une maladie de la conversation. Impossible d’y démêler le vrai du faux. Un personnage s’y essaie: Alceste. Dans sa misanthropie se mêlent la réaction à l’insincérité et à la complaisance, mais aussi la bile noire, qui lui fait perdre perdre le discernement. Dans sa «Lettre à D’Alembert», Rousseau met Alceste sur un piédestal, mais se montre très violent vis à vis de son ami Philinte. Tous les romantiques à la suite ont attaqué ce personnage. Je l’adore, il incarne l’idée qu’avant le XVIII et les Lumières, la seule manière d’être au monde consiste à se conduire en honnête homme, à occuper le juste milieu. S’il me fallait pointer un alter-ego, je choisirais les deux, Alceste et Philinte. Je me partage entre eux.

Votre «Misanthrope» met l’accent sur le pouvoir du langage et de la rhétorique. Ce qui était vrai sous Louis XIV l’est également sous Macron?

L’entre-soi décrit dans «Le misanthrope» – celui des grands au plus proche de Jupiter –, on le retrouve dans l’entourage de Macron. Quelque chose empêchait encore Sarkozy d’oser aussi pleinement. Il était retenu, peut-être parce que d’origine étrangère. De même qu’une population insulaire finit par devenir consanguine et dégénérer, de même une langue parlée par les mêmes finit par devenir mensongère!

Alceste rejette l’humanité parce qu’elle ment. A-t-il tort?

Il a raison d’une certaine manière. Le fait de réclamer la sincérité dans tous les rapports humains fait de lui un Grec, habité par la nécessité d’une qualité morale à la parole, la nécessité et le courage de dire à l’autre la stricte vérité. Ce n’est en revanche pas une raison pour aspirer, comme le fait Alceste, à être «distingué». Il y a de l’orgueil là-dedans, qui relève de son côté ridicule.

L’amour exige-t-il la sincérité?

Je crois que oui. Comment, dans l’échec du dialogue, peut-on s’aventurer sur les lexiques amoureux – c’est l’un des sujets de la pièce. Alceste aime la femme qui lui est le plus opposée, une femme dans l’euphorie du changement historique qui s’opère, une femme qui poursuit l’utopie de maintenir l’indétermination jusqu’au bout. En plus, il demande à Célimène de se plier à l’idéal qui est le sien: on s’éloigne de l’exigence de sincérité. Philinte et Héliante réalisent l’idéal d’Alceste. Comme souvent, le couple secondaire arrive aux fins du couple principal. C’est beau!

Que peut-on vous souhaiter pour 2019?

De continuer.

