Le succès du musée Carmignac dépasse toutes les prévisions

Fondée en l'an 2000, la Fondation Carmignac a réuni une collection d'art contemporain de plus de 300 œuvres dont un certain nombre sont exposées depuis le 2 juin et jusqu'au 4 novembre dans le musée créé au cœur du Parc national de Porquerolles.

Pour s'y rendre, il faut rejoindre la Tour fondue, à l'extrémité de la presqu'île de Giens. Puis embarquer sur la navette rapide qui vous dépose sur l'île un quart d'heure plus tard. Un autre quart d'heure de marche suffit pour atteindre la Fondation, dans la plaine de la Courtade.

On trouvait le pari audacieux, mais la Fondation a gagné: plus de 50'000 visiteurs ont fait le déplacement depuis le 2 juin. Les Porquerollais s'en réjouissent, les hôteliers, restaurateurs et commerçants de l'île aussi.

La villa-musée, classée, ne pouvait être agrandie. Les architectes ont alors creusé dans le sous-sol avec des plafonds en verre transformés en plans d'eau. Et quelques belles échappées vitrées sur le paysage environnant, avec ses pins, oliviers, eucalyptus, cyprès. On aperçoit aussi la rade d'Hyères. L'exposition continue à l'extérieur.

Pour ce premier accrochage, la villa Carmignac héberge des œuvres d'Andy Warhol, Lénine et Mao, de Maurizio Cattelan, l'homme qui, déguisé en Picasso, accueillit le public au MoMA de New York devant un tableau de Roy Lichtenstein, Willen de Kooning, Jean-Michel Basquiat et son ange déchu. Basquiat est réuni actuellement avec Schiele à la Fondation Arnault à Paris. Il y a aussi Olaf Breuning, Ed Ruscha, Keith Haring et Miquel Barcelo.

Dans le parc, la statue monumentale du Suisse Olaf Breuning, «Mère Nature», en rouge vif. Et un individu en train de se soulager, signé Tom Friedman.

La Fondation Carmignac a reçu le «Leading Culture Destination Award 2018» dans la catégorie Nouvelle destination culturelle de l'année en Europe.

L'exposition prend fin le 4 novembre. Et une nouvelle démarrera en avril 2019. (TDG)