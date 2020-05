Le neuvième art à fleur de peau

Un peu plus tôt, on l’aurait trouvé penché à la fenêtre, balançant des couennes de fromage aux colverts, foulques et autres cygnes clapotant sur le Rhône. Depuis la rotonde des Halles de l’Île, Roland Margueron aime bien nourrir sa «petite ménagerie», comme il nomme les palmipèdes de passage. Un geste qui avait assez amusé le dessinateur F’murr, pour que l’auteur du «Génie des alpages» l’immortalise dans une carte de vœux offerte aux assidus de la librairie-galerie Papiers Gras.

Face au pont de la Coulouvrenière, l’endroit fait figure depuis 1986 de halte incontournable pour les amateurs de bande dessinée et d’illustration. À la barre de ce vaisseau de pierre, le capitaine des lieux tutoie tout ce que le neuvième art compte de personnalités internationales. Parmi celles-ci, Enki Bilal, Jacques Tardi, Jacques de Loustal, Lorenzo Mattotti ou Miles Hyman. Des potes, des vrais. Sans oublier le truculent Philippe Druillet, un personnage autant qu’un auteur. Druillet et sa faconde, ses bagues plein les doigts, sa manière d’avaler des ortolans au Domaine de Châteauvieux en fascinant les convives alentour. «Enfant, jamais je n’aurais imaginé que j’allais devenir ami avec lui», se souvient le dynamique sexagénaire en préparant un café à l’italienne, sous l’œil de son jeune fils Amédée.

Saga flamboyante

Le môme n’est pas encore en âge d’apprécier le style échevelé de Druillet. Mais son père en parle comme si l’intéressé sifflait un expresso accoudé au comptoir de la galerie. En sa compagnie virtuelle, on remonte un peu le temps, jusqu’aux années 60. Ado, le jeune Margueron dévore le journal «Pilote», auquel l’ont abonné ses parents. Le jeudi, jour de congé, il se rue sur «La Rubrique à brac», «Philémon» ou «Astérix». Lui qui, tout gosse, a découvert la BD avec «Popol et Virginie au pays des lapinos» d’Hergé est intrigué par «Les six voyages de Lone Sloane», une saga de SF flamboyante signée Druillet justement. «Quand je l’ai rencontré plus tard pour la première fois, sur l’île de la Jatte, à Paris, où il habitait, j’ai eu l’impression de croiser un dieu vivant. Sa bibliothèque était chargée de livres des Éditions Hetzel, Jules Verne et compagnie. Il collectionnait aussi les bronzes du XIXesiècle. Il a toujours été à l’image de ses dessins.»

Le dessin, justement, a très vite fasciné celui qui allait se lancer dans la profession de libraire spécialisé à 22ans, après avoir compris que la comptabilité n’était pas sa voie, pas plus que les études pédagogiques. Ses parents – maman tient un bistrot au boulevard de la Cluse, le Café des Tilleuls, papa est assistant en paléontologie au Muséum – n’ont pas contrecarré sa vocation. Au mitan des années 70, il débute à La Marge, le premier magasin de bande dessinée de Genève. Six mois plus tard, il fonde la librairie Cumulus avec Christine Wagnières. Une mésentente avec celle-ci le conduit à créer Papiers Gras, en 1981.

Pour le retrouver, il faut grimper tout en haut de la rue Voltaire. Une étape qui dure cinq ans. Le temps de lancer une fameuse série d’étiquettes de vin, sur des bouteilles de gamay de Genève. «J’ai été le premier à avoir cette idée, copiée depuis un peu partout. J’avais essayé de la faire protéger, mais c’était impossible. Le plus important, c’était de faire des trucs avec des copains. Les dessinateurs recevaient vingt bouteilles en guise de défraiement.» Le Genevois Daniel Ceppi inaugure une collection close en 2006 avec Mandryka.

Activité foisonnante

Après? Il faut synthétiser et laisser à l’état d’esquisse des pans entiers d’une activité foisonnante. Organisateur de concerts sous la bannière de l’association Changé, par exemple. Éditeur ou coéditeur de livres, dont le premier opus de Pierre Wazem. Commissaire d’expositions en Suisse et à l’étranger. Ou encore créateur du Prix Töpffer, destiné à promouvoir les bédéastes genevois. Tom Tirabosco le premier, en 1997, recevra cette distinction lancée à l’initiative du maire de Genève Alain Vaissade.

Animé par la passion, Roland Margueron ne dételle jamais. Tout juste si la crise induite par le coronavirus l’a freiné dans son élan. Ces jours, le patron de Papiers Gras en profite pour mettre à jour de la paperasserie et peaufiner son prochain accrochage, dédié à Daniel Ceppi. Encore un vieux pote.