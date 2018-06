Le joyeux conservateur en mission pour le Léman

Comment le conservateur du Musée du Léman, une fois en terres genevoises où sa famille est installée depuis quatre générations, appelle-t-il l’étendue d’eau qui l’occupe professionnellement depuis 2014? Est-ce le lac Léman ou le lac de Genève? «Non, c’est le Léman, assure Lionel Gauthier en rigolant. Mais je l’ai appelé lac de Genève lorsque je faisais partie du kop du Servette et que nous chambrions les supporters lausannois. Sinon, on dit plutôt qu’on va au lac.»

Le patron de la vénérable institution nyonnaise manie l’art de naviguer entre rire et discours sérieux. Il en a fait sa spécialité depuis son arrivée à La Côte. Ses expositions sont toujours remplies d’humour pour aborder des questions profondes. Il a ainsi coécrit une série de courts-métrages hilarants avec Marc Donnet-Monay dans le cadre de l’exposition temporaire sur la chasse en 2016. «L’humour est une sorte de jubilation. Dans une exposition, si l’humour fonctionne, le public éprouve du plaisir. C’est une manière de le rendre plus réceptif à ce qu’on veut lui montrer, à ce sur quoi on veut le sensibiliser.»

Il n’a pas fini de faire rire pour la bonne cause, Lionel Gauthier. L’homme semble en mission pour défendre son musée et l’écosystème du lac en général. Il multiplie les apparitions médiatiques et les coups marketing. L’été dernier, le repêchage du mât flottant au fond du lac Léman en août est l’exemple le plus flagrant. Des dizaines de médias à travers le pays ont relayé l’information, et rappelé l’histoire de cette installation ludique qui a fait les beaux jours des Bains d’Ouchy entre 1929 et 1939. «C’était un beau coup de com, admet le conservateur. Mais cela a aussi permis de sensibiliser la population sur ce qu’on jette dans le lac.» Aujourd’hui, la pièce métallique rouillée trône devant le musée et intrigue les promeneurs. Elle continue d’offrir à l’institution une visibilité hors norme. Lionel Gauthier le sait. «Nous avons un budget de communication minuscule sur un marché très concurrentiel. Pour exister, il faut trouver des moyens d’occuper l’espace médiatique en saisissant les opportunités qui arrivent.» Pour cela le directeur compte sur une part de chance qui frise l’insolence. Quand il s’intéresse au mât flottant, il tombe sur l’une des rares personnes qui sait où il se trouve au fond du lac et sur le spécialiste capable de le remonter.

Une guitare et des miaulements

Pour le reste, il s’appuie sur une compétence qu’il a développée de longue date: la créativité. Il a derrière lui une petite carrière dans la musique avec Recto Verso, qui s’est produit entre autres sur la scène genevoise du Théâtre du Léman. Multi-instrumentiste, il y chantait aussi. On l’entend même miauler sur la chanson «La rue du chat qui pêche», le titre phare du groupe. «J’adore l’aspect créatif de mon métier. Dans chaque exposition il y a une grande part d’invention.» Dans le futur, il ose penser qu’il trouvera le temps de se lancer dans la rédaction d’un roman de fiction.

Au bord du lac à Nyon, Lionel Gauthier s’éclate et ne le cache pas. À 36 ans, le jeune directeur savoure la chance qu’il a. «Le Musée du Léman est celui dans lequel je rêvais de travailler, souligne-t-il avec aplomb. Il est populaire, ouvert à un large public et il traite des thèmes éclectiques. Il est ludique tout en possédant un fond sérieux. Il permet au géographe que je suis d’être en lien avec les sciences, mais aussi avec des aspects humains. En étant nommé ici, j’avais atteint mon objectif professionnel à l’âge de 32 ans.»

Il faut avouer que sa carrière est fulgurante. Alors qu’il est étudiant en géographie, il identifie rapidement son désir de travailler dans le monde muséal. Il y parvient à la sortie de l’Université en étant nommé directeur de la Médiathèque du Valais - Martigny. Il prend un petit pied-à-terre en Octodure. Déjà père d’un jeune enfant, il souffrira toutefois d’être éloigné de sa famille en passe de s’agrandir et qui est restée à Genève. La mise au concours quelques mois plus tard du poste de directeur du Musée du Léman est une aubaine qu’il ne manquera pas. «Lionel est un ambitieux dans le bon sens du terme, souligne son ancien camarade d’étude, le journaliste de la RTS Cédric Guigon. Il aime se lancer dans plein de projets et se donne les moyens de les réaliser. Il n’est pas effrayé non plus de prendre des décisions difficiles et semble n’avoir jamais peur.»

Les boulettes valaisannes

Avec le recul, l’expérience valaisanne aura certes été courte, quelques mois seulement, mais surtout formatrice. «Je suis très reconnaissant au Valais de m’avoir permis d’occuper un tel poste à mon âge, remarque Lionel Gauthier. C’était un pari. J’avais besoin de prouver quelque chose et de marquer rapidement mon territoire. Je suis allé trop vite en besogne à Martigny. Et j’ai commis des boulettes. Mais l’expérience m’a servi pour être à l’aise en arrivant à Nyon.»

Contrairement à l’expérience valaisanne, son séjour professionnel à Nyon est parti pour durer. «Je n’ai pas de plan pour la suite de ma carrière. Je pourrais très bien passer encore 30 ans ici. Le travail est suffisamment varié pour qu’aucune journée ne ressemble à une autre.» Le directeur n’aura pas besoin de changer de poste pour affronter de nouveaux défis. Le prochain sera la construction de l’extension du musée, qui est actuellement bloquée par une opposition. Un aléa qui a néanmoins un mérite: celui de faire ralentir l’hyperactif conservateur. (TDG)