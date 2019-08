Le centenaire Hans Erni exhorte les Nations Unies à la paix

De part et d’autre du portail de l’Organisation des Nations Unies monte la garde une fresque en mosaïque créée par Hans Erni. De quoi esquisser un sourire si l’on songe à ces États qui souvent, dans cette enceinte, se regardent en chiens de faïence. L’artiste suisse a inauguré cette œuvre monumentale l’année de ses 100 ans, le 6 juin 2009, affichant une formidable vitalité qui le caractérisa jusqu’à sa mort, en 2015. Il l’a nommée «Ta Panta Rhei», « Tout passe» en grec, car pour Erni, «les changements font partie de la vie».

Ce long ruban coloré exhorte les peuples à la paix. Il célèbre l’amour, la liberté, la dignité, le progrès, le sport. «Laissez percer vos idées, entrez dans les murs, qui ne sont que transparence. Car c’est de l’intérieur que sort tout ce qui est l’esprit des Nations Unies», déclara Hans Erni lors de la cérémonie de dévoilement du monument.

Une oeuvre en trois parties

Scindée en trois parties, constituée de grands carreaux de 60 cm par 100 scellés dans le mur, la fresque s’étend sur 90 mètres de long et 2 mètres de haut, ce qui fait d’elle la plus grande de Suisse. Autre exploit, elle a dû être réalisée en un an. C’est là qu’intervient celui dont le nom figure tout en bas et tout à gauche de l’œuvre: François Ruegg.

Alors professeur aux Arts appliqués, le céramiste s’est vu confier ce travail d’Hercule. «Faire à la main aussi vite quelque chose d’aussi grand était impensable. De plus, je craignais de fausser la proposition artistique d’Erni, se souvient-il. J’ai donc trouvé une solution industrielle en Italie pour imprimer numériquement les dessins qu’il avait exécutés à la gouache. C’était risqué, le procédé était expérimental. Les fichiers étaient extrêmement lourds. Le format choisi pour chaque pièce était conséquent, le même que celui des dalles de la place des Nations. On plaçait des pigments dans l’imprimante à la place de l’encre. Nous testions le procédé, que j’affinais sans cesse avec les techniciens.»

«Faire à la main aussi vite quelque chose d’aussi grand était impensable. De plus, je craignais de fausser la proposition artistique d’Erni. J’ai donc trouvé une solution industrielle en Italie pour imprimer numériquement les dessins qu’il avait exécutés à la gouache. C’était risqué, le procédé était expérimental.»

Le plus grand défi, c’était les couleurs. François Ruegg a utilisé du grès pour les carreaux, qu’il a recouvert d’un engobe blanc: «Il fallait un matériau qui résiste au gel, aux fortes chaleurs et aux brusques écarts de température. Le grès doit être cuit à 1240 degrés; or, plus on monte en température, plus les couleurs perdent en luminosité: les roses brûlent, les jaunes virent au beige, et les noirs au marron.» Erni se dira satisfait du résultat, même s’il rêvait de tons plus vifs.

"Une oeuvre majeure"

«Cette commande a immédiatement suscité son enthousiasme. Il a compris que ce serait une œuvre majeure, la synthèse de son art», résume Jean-Charles Giroud, ancien directeur de la Bibliothèque de Genève et spécialiste d’Hans Erni. «Depuis les années 50, il a milité en faveur de la paix aux côtés des communistes – ce qui lui a attiré la méfiance des milieux artistiques et des institutions en Suisse. Il a ensuite pris ses distances, tout en restant profondément pacifiste.»

Les lignes qui sillonnent «Ta Panta Rhei» relient thèmes et personnages de manière abstraite. Pour Hans Erni, elles évoquaient l’unité. Son vœu pour l’ONU, sans aucun doute.