Le baliseur sauvage a encore frappé

Voilà une curieuse expo qu’accueille jusqu’à dimanche la galerie Séries Rares, à Carouge. On y voit des paysages au fusain, esquisses rapides, presque abstraites. Des photos également: un type en tenue de marcheur s’affaire devant un poteau. Pour y faire quoi? Coller, parfois clouer une plaquette. Les photos sont de Francesco Ragusa. L’homme sur les clichés se nomme Alain Monney, humoriste suisse bien connu, que l’on retrouve ici en artiste pédestre. Le tout, enfin, fait l’objet d’un beau livre, aux Éditions Faim de siècle.

À l’origine du «Baliseur sauvage», ainsi qu’il se qualifie poétiquement, Alain Monney a développé un goût pour la marche, ainsi que pour les cartes. Chaque été, il part sac au dos, seul, autour de Genève, plus loin aussi. Ormes, Doubs – deux jours, une quinzaine – Bourgogne, Franche-Comté… Là où, faute de desserte, il n’y a souvent plus aucun commerce. Qu’allait-il bien pouvoir y faire? «Cette crainte, ce n’était rien. Car il y a tout le temps quelque chose à voir.» Surtout, il y a la toponymie: le nom des lieux qu’il traverse est devenu, depuis 2003, prétexte à une cartographie personnelle en marge des panneaux officiels.

Entre La Vie et La Mort…

On peut, par exemple, aller d’un village à l’autre en suivant exclusivement des noms hétérogrammes, autrement dit sans qu’une seule lettre ne se répète jamais. Alain Monney en a visité 62 d’affilée. Après, il n’y avait plus de solution. On peut suivre un chemin de sorte que le parcours dessine un objet ou un animal – pipe, bateau, oiseau. Alain Monney appelle cela des «géotags». Par exemple: du lieu-dit Chien-Chien, le promeneur a tracé le corps d’un cabot à l’arrêt. Il a fallu pour cela observer une carte détaillée, trouver la silhouette exclusivement composée de sentiers, parfois de routes, s’interdisant de couper à travers champ. Sur place ensuite, Alain Monney a posé le long de l’itinéraire ces mêmes plaquettes. Et sur les plaquettes, enfin, il y a des mots: «Oh le gentil chien-chien que je dessine en marchant.» Celui qui, un jour, retrouvera la piste verra un «oh» marquant le départ, avant d’aboutir, mot après mot, à «marchant».

Situationniste, Monsieur Monney? «Non, non…» Dans ce jeu de correspondances, l’artiste a élaboré d’autres jeux encore. Tels ces «podèmes», ou poèmes à pied. «J’adore lire la poésie. Je me suis interrogé: y a-t-il sur le terrain quelque chose qui s’y apparente?» De Cartigny à Savigny en passant par Germagny et Bellossy, voici le «Sonnet transfrontalier» qui joue des «y» en quatorze villages et trois syllabes. Ailleurs encore, entre les villages de La Vie et La Mort, en Haute-Savoie, Alain Monney a établi le point à mi-distance des deux localités, 149 kilomètres précisément, marqué d’une plaquette comme il se doit. Moralité? «Entre La Vie et La Mort, il y a aussi du second degré.» De l’humour, Alain Monney n’en fera jamais l’économie. «Surtout du recul que permet l’humour.»

Et toute cette histoire, ça a commencé quand? À vrai dire, il y a longtemps. Il avait neuf, ou dix ans, Alain Monney n’était point encore le comédien et producteur de télévision que l’on connaît. Loin d’imaginer «Carabine FM» et ses piques acidulées ou «Les Pique-Meurons», une sitcom comme on n’en fait plus… Mais des cartes, oui. «J’avais reçu Le Petit Larousse illustré, recopié l’un ou l’autre pays sur une feuille, que je pliais pour mettre dans ma poche comme une carte au trésor.» Quant au dessin, Alain Monney n’a jamais cessé de le pratiquer. Rappelons qu’il s’est formé aux Arts déco d’avant la HEAD, section graphisme. «Ça remuglait en moi.» Ça a fini par ressortir.

Évacuer le superflu

On y chercherait une éventuelle mystique. Notre interlocuteur coupe court: «Cette démarche n’a rien d’une recherche. Sinon que le simple fait de marcher met dans un état particulier. Ainsi, je vis avec mon temps, mon temps intérieur. Et puis marcher, c’est aussi s’asseoir pour observer. Du reste, ma moyenne est toute petite, 4 kilomètres à l’heure.» Manière aussi d’évacuer le superflu du quotidien.

Alain Monney balise. N’est-ce pas, en somme, pour échapper au balisage commun? Il acquiesce, et conclut: «Mon balisage est spontané. Et puis celui-là a un avantage, on peut le partager.»

«Le baliseur sauvage», exposition jusqu’au 26 oct., je-ve 14 h 30-19 h, sa 11 h-17 h, galerie Séries Rares, rue Vautier 15. Dédicace ma 29 oct., 18 h 30, librairie Atmosphère, rue Saint-Léger 1. Le site d’Alain Monney: al-mo.ch