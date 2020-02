Le Poche peine à rendre manifeste un patchwork de morceaux choisis

Une dizaine de textes ont d’abord été fournis par la direction aux deux jeunes metteuses en scène assignées. Ces fragments hétéroclites – pièces, essais, notes ou lettres – portent la signature ici d’un Jean-Luc Lagarce, là d’un Paul. B. Preciado, ailleurs de la Genevoise Julie Gilbert, autre part encore de la dramaturge moldave Nicoleta Esinencu ou d’une Kurde du nom de Fouza Al-Youssef. À Sarah Calcine et Joséphine de Weck de découper ces trames, de les accoler, de les coudre entre elles, d’en composer des motifs. À elles, bref, de se frayer un chemin parmi ces voix singulières qu’elles se chargeront de dispatcher entre les trois comédiens enrôlés au sein de l’Ensemble.

Ces derniers – la très communicative Christina Antonarakis, l’impulsif Wissam Arbache et une Marie-Madeleine Pasquier plus feutrée – ainsi que la scénographie, sortent à peine de leur traversée de «Sapphox», précédemment à l’affiche. Leur mémoire sature, on les devine fatigués, mais leur énergie ne les lâche pas. Plutôt que réciter des lignes qui n’ont pas été destinées à la scène, ils les liront le plus souvent. Ils n’auront pas à cacher d’éventuels égarements; on attend d’eux, au contraire, qu’ils tâtonnent, goguenards, au milieu de leur corpus effiloché. «Nous nous plaçons dans cet interstice vertigineux qui se trouve juste avant le jeu», revendique le duo de tapissières.

Aucune annonce n’introduit les citations – ni auteur, ni titre, ni contexte. Pour seul curseur, quelques dates inscrites au mur, pointant sans doute des révolutions petites ou grandes. C’est cette fois au public qu’il incombe de situer les éclats, généralement énoncés à la première personne. Ou pas. Car tout, jusqu’au grain d’une contrebasse en solo, l’encourage à se laisser porter par un flux de paroles décousues, faufilées de métaphores renvoyant tantôt au jeu du Monopoly, tantôt à des chaussures portées à l’envers afin d’«avancer à reculons». Chaque spectateur pioche selon ses affinités parmi les bribes, sans croire un seul instant à la proclamation promise d’un quelconque programme politique.Katia Berger

Le Poche, jusqu’au 1er mars, 022 310 37 59, www.poche---gve.ch