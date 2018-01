Le Pavillon de la danse passe une étape décisive vers sa réalisation

Voilà de quoi enchanter le milieu de la danse genevoise. Après une longue saga commencée il y a près de vingt ans, un lieu dédié à la discipline devrait voir le jour à la place Charles-Sturm. Déposée le 23 novembre 2017, la demande d’autorisation de construire le futur Pavillon de la danse n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai de trente jours imparti par la loi. Le bâtiment pourrait donc être érigé dès que le Délibératif de la Ville aura voté le crédit de 11 millions de francs nécessaire à sa concrétisation – sans doute en février ou mars.

«C’est une excellente nouvelle, réagit Anne Davier, directrice de l’Association pour la danse contemporaine (ADC). Ça prouve la pertinence de ce projet, qui va permettre de donner un nouveau souffle à la danse genevoise.» Une satisfaction partagée par Sami Kanaan, magistrat chargé de la Culture, qui a défendu le Pavillon de la danse devant le Conseil municipal: «Je me réjouis de ce signal très positif pour un projet culturel indispensable au rayonnement de la scène genevoise de la danse contemporaine. Un projet qui permettra également de reverdir et réaménager de manière qualitative une place chère aux habitants du quartier.»

Une durée de sept ans

L’ambition de créer un tel espace remonte à 1998, lorsque germe l’idée de développer une Maison de la danse à Lancy. Mais elle est rejetée par les administrés de la commune lors d’un référendum en 2006. L’année d’après, l’ADC et la Ville imaginent un concept plus léger et proposent d’implanter un pavillon provisoire à la place Sturm. Ce dessein est avalisé par les élus municipaux, qui acceptent d’en financer l’étude et le concours, remporté en 2013 par les Lausannois de ON Architecture.

Conçu comme une structure en bois légère et démontable, l’édifice possède une emprise au sol de 51 mètres de long par 19 mètres de large et s’élève à 11 mètres au-dessus du sol. Il comprend une salle de spectacle pouvant accueillir 200 personnes. Une convention signée avec une association de riverains qui s’inquiétait du projet stipule que la Pavillon de la danse restera sur la place Sturm pour une durée de sept ans. Après quoi, il faudra soit rediscuter avec les habitants, soit lui trouver un autre lieu.

Reste désormais au Délibératif de la Ville à accepter la dépense. La majorité des partis soutenant le projet, ses défenseurs se montrent assez optimistes. Seul le PLR s’y est toujours farouchement opposé. «La Ville doit faire attention à ses dépenses et ne peut pas tout prendre à sa charge, martèle Patricia Richard, cheffe de groupe. Il s’agit encore d’un investissement. Et après, il faudra en assurer le fonctionnement.» (TDG)