Le Musée d’ethnographie prend un nouveau cap

Le 31 octobre 2014, les portes du MEG s’ouvraient sur un musée agrandi et modernisé. Boris Wastiau, directeur de l’institution, avait mené le projet à son terme. Mais au lieu de s’endormir sur les feuillages qui habillent le parvis sous ses fenêtres, il dégaine, cinq ans plus tard, avec son équipe, un plan stratégique dessinant les orientations du Musée d’ethnographie (MEG) jusqu’en 2024.

Sami Kanaan, présent au titre de responsable de la culture en Ville lors de la description de cette nouvelle bible mardi matin, relevait que «cinq ans, dans l’histoire d’un musée, ce n’est presque rien», mais que parallèlement, «un dizième de la population genevoise se renouvelle chaque année». Un solide défi d’attraction pour le MEG.

Accueillant en moyenne 175 000 visiteurs par an, il est le second site muséal genevois le plus fréquenté. Et au moins une personne sur deux poussera à nouveau la porte-miroir du boulevard Carl-Vogt. On sait aussi que 20 à 30% des habitants de ce canton n’iront jamais au MEG. «Ce sont eux que nous devons aller chercher», martèle Boris Wastiau. Si le plan stratégique 2020-24 vise à renouveler et contenter les publics (comme on dit aujourd’hui dans tous les musées) il va bien au-delà dans ses engagements.

1. Il est temps de «décoloniser» le musée

«La question délicate de l’origine de nos collections, de la provenance des objets et de leur retour éventuel dans les communauté-sources se pose de manière accrue depuis cinq ans», commente le directeur du MEG. «Il est temps de «décoloniser» le musée.» En 2019, le terme «ethnographie» est jugé anachronique; il fait référence à «une discipline d’origine coloniale et eurocentrique».

Photo: MEG

Il y a là une lame de fond qui balaie l’ensemble du monde des musées. Nombreuses sont les institutions qui ont marqué cette évolution. Bâle adoptait voici 24 ans déjà l’appellation Musée des cultures. A Marseille, le MUCEM est le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. A Lyon on parle de Musée des Confluences. Le MEG va-t-il changer de nom? «C’est devenu pour moi inévitable», confesse Boris Wastiau, «ce n’est qu’une question de temps.» La nouvelle dénomination n’est pas arrêtée. Quelque chose comme Musée des cultures du monde, peut-être…

Les critiques contre les musées sont à la mode, elles se font souvent acerbes.« Je suis fier qu’au MEG, la provenance de chaque objet soit connue et mentionnée, mais je suis lucide: cela a très peu d’impact sur le public, qui ne lit pas l’origine des pièces», annonce le responsable. «Je m’engage à tenir un inventaire de tout ce qui a été amené au MEG et s’avère de provenance illicite ou douteuse, de tout ce qui a été collecté par la violence ou via des transactions ne respectant pas les codes déontologiques. Par le passé, on a accepté des objets en sachant que ce n’était pas correct.» Certains ont par exemple été sortis du Mexique ou du Pérou dans des malles à double fond par un médecin qui se piquait d’archéologie… «Le visiteur mexicain ou péruvien est en droit de savoir cela», constate le directeur.

Si aucune demande formelle de restitution d'objet n’a été à ce jour déposée au MEG, un gros effort est fourni par le musée pour rapprocher les pièces des collections des communautés qui les ont produites par le biais de la numérisation. Une restitution virtuelle, en somme. En outre, des programmes d’accueil des créateurs de différents peuples sont actifs, mettant déjà en oeuvre les nouvelles orientations du musée inscrites dans le plan stratégique (lire ci-dessous la description du projet Glöcklerkappen).

Photo: MEG

2. Le numérique change la donne

Autre bouleversement, l’avènement du numérique, qui modifie le rapport des visiteurs aux collections par le biais de la réalité augmentée, de l’ouverture de musées digitaux, voire de la réalité virtuelle. Conséquence directe, les attentes du public ont évolué. On va au musée plus pour y vivre des expériences, si possible interactives, que pour admirer passivement de beaux objets dans de grandes vitrines.

Moins d’événements seront organisés au MEG, mais ils seront plus ciblés et mieux thématisés. «J’attends de mes collaborateurs qui organisent ces animations qu’ils aillent davantage sur le terrain pour sentir ce qui intéresse les gens», déclare Boris Wastiau.

Se méfiant des approches identitaires, le MEG ne montera pas, pour attirer, disons, les Allemands de Genève, une exposition sur la communauté germanophone. Il préférera une approche transversale dans laquelle chacun peut se reconnaître. Un exemple? Le mur. De nombreux peuples en ont édifié ou subi un dans leur histoire.

Au MEG, on pratiquera désormais systématiquement l’anglais, mais aussi le portugais (deuxième langue parlée à Genève), l’italien, l’espagnol, l’allemand. Boris Wastiau: «Nous parlons au moins dix langues autres que le français, ici, et nous les mettrons en application afin d’accueillir plus chaleureusement nos publics.»

3. Des expositions sur des thématiques globales

Les expositions feront leur mue dès 2021. Elles seront centrées sur des thématiques globales. La première s’intéressera ainsi au réchauffement climatique. «Loin d’une pensée dominante et universitaire, nous allons mettre en évidence le point de vue des peuples autochtones sur la question», commente Boris Wastiau. L’extraction minière, l’exploitation effrénée de la nature ou les frontières entre le vivant et le non-vivant pourraient s’avérer un autre angle d’approche, ou encore les collectes missionnaires, les érudits ou les grands voyageurs qui sont rentrés au pays, les valises pleines d’objets qui habitent aujourd’hui les collections du MEG.

4. Deux expos temporaires en parallèle

L’un des points faibles du MEG, c’est de ne présenter qu’une grande exposition par année et de n’avoir à offrir au public, de janvier à mai (de la fin d’un accrochage à l’inauguration du suivant) que la collection permanente, «Archives de la diversité humaine». La fréquentation du MEG baisse durant cette période. L’idée qui s’est formée dans l’esprit du directeur serait de scinder non plus en deux, mais en trois salles les 2000 m2 de sous-sol dévolus aux expositions. «Dans quatre ou cinq ans, nous pourrions réduire la collection permanente et la refaire, de manière à avoir deux espaces d’accrochages temporaires, un grand et un petit, fonctionnant en alternance.»

5. Des changements pour le musée

Quelques améliorations légères seront apportées au nouveau bâtiment du boulevard Carl-Vogt, afin de le rendre plus convivial. L’accueil sera réorganisé dans l’ancienne boutique et un espace salon sera aménagé dans le hall d’entrée, à côté du café-restaurant - repris en main par une nouvelle équipe depuis le 1er novembre. La bibliothèque sera elle-aussi revue: les 18 postes informatiques ne sont pas assez utilisés, chacun venant en général avec sa tablette ou son laptop.

La grande cage d’escalier, vide, sera remplie par des sons. Rappelons que les musiques du monde forment au MEG un sixième continent. Les visiteurs pourront télécharger tous les disques via un QRcode sur leur téléphone portable et composer leurs propres playlists.

Un dernier point concerne l’organisation interne de l’institution muséale et clôt l’orbe du virage. «Nous avons jusqu’ici travaillé sur un mode hiérarchique», constate le directeur, «que je souhaite remplacer par un fonctionnement en mode projets.» Concrètement, Boris Wastiau a consulté largement ses troupes pour l’établissement de ce plan stratégique: sur 52 employés fixes du MEG, 32 se sont annoncés porteurs d’au moins une proposition pour l’avenir. «Je dois moi aussi me remettre en question», conclut-il,« lâcher le contrôle, mon bureau, le papier et sortir sur le terrain genevois!»

Le budget du MEG - 14,5 millions de francs par an - devrait rester constant. Deux tiers de cette somme sont affectés aux salaires. Une exposition coûte entre 2 et 2,5 millions, activités de médiation incluses.

Les chapeaux-lanternes, un projet qui résume tout

Photo: MEG

Le Musée d’ethnographie a déjà entamé sa mue. Un projet initié cet automne incarne le changement: la confection, avec le public, de Glöcklerkappen, ces amples chapeaux-lanternes en papiers découpés originaires de la région d’Ebensee, en Autriche. De septembre à décembre, à raison de quatre dimanches, les visiteurs du MEG ont réalisé deux coiffes pour enfants qui seront portées dans les rues de Genève. Cette procession dans l’obscurité hivernale rappellera le Glöcklerlauf des habitants du Tyrol, qui défilent le 5 janvier pour convoquer le printemps.

L’aventure commence au MEG avec l’exposition «La Fabrique des contes». Federica Tamarozzi-Bert, la commissaire, fait l’acquisition - sans échange d’argent, comme le veut la tradition d’Ebensee - d’une Glöcklerkappe pour illustrer le conte «La Lune et la Louve». Le couvre-chef lumineux, exposé actuellement, a été porté lors de la procession ancestrale autrichienne.

Les Glöcklerkappen sont toutes construites de la même façon: sur une fine structure de bois, souvent montée en forme d’étoile, sont collés une multitude de papiers colorés, plus ou moins translucides, qui dessinent de charmants décors que des bougies, allumées à l’intérieur, animent. La coiffe est montée sur une sorte de châsse, afin que le porteur puisse assurer l’équilibre de la pièce montée.

Le projet fait figure de modèle. «Le MEG a attiré des gens qui ne seraient jamais venus au musée», relève Anouck Hoyois, médiatrice culturelle. «Ils ont réalisé les chapeaux-lanternes en suivant les conseils de deux représentants d’Ebensee, venus généreusement chaque mois enseigner leur art aux Genevois. En outre, le MEG participera à la vie du quartier lors de la parade du Père Fouettard, le 6 décembre.»

Photo: MEG

«Il a fallu construire un rapport de confiance avec les Autrichiens», se souvient Isabel Garcia Gomez. «Au début, ils avaient quelques craintes: pourquoi transmettre leur savoir à l’extérieur? N’allaient-ils pas se faire voler leur pratique?» La restauratrice en chef du MEG s’est rendue sur place avec la médiatrice Denise Wenger. «Il faut sortir d’une logique de pillage, où l’on s’approprie une pratique ou un objet appartenant à une autre communauté. Là, nous sommes dans le partage et la transmission. De plus, nos ateliers sont gratuits, un point qui a plu aux artisans autrichiens.»

Une dizaine d’habitants d’Ebensee avec leurs cloches tonitruantes viendront grossir les rangs de la parade à la Jonction. Et si le temps le permet, la Glöcklerkappe de l’exposition «La Fabrique des contes» pourrait faire trois petits tours dans le froid en compagnie des deux lanternes fabriquées par les visiteurs du MEG. «J’ai fait cette proposition dans le cadre du nouveau plan stratégique», expose Isabel Garcia Gomez: «lorsqu’un objet se prête à sa mise en usage, il peut sortir de l’exposition et avoir une autre existence. Il devient médiateur. Nous avons là une pratique vivante et une occasion en or de faire vivre une pièce de nos collections.»

Grand Bazar du MEG, dimanche 1er décembre de 14 à 17h, «Chapeaux lune, étoiles et lanternes (achèvement des Glöcklerkappen)». Sans réservation, gratuit. Parade du Père Fouettard, vendredi 6 décembre dès 17h30, quartier de la Jonction