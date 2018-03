Le Matin Dimanche fait peau neuve

Des cahiers repensés, un approfondissement du caractère magazine, de nouveaux champs thématiques: le Matin Dimanche se modernise. Le nouveau Matin Dimanche se compose de cinq cahiers et deux magazines, Femina et encore!

Le 1er cahier concentre l’actualité Suisse, Monde et Economie. Le 2e, “Acteurs”, développe portraits, chroniques et opinions et une nouvelle formule de feuilleton journalistique en immersion. Le 3e, consacré aux Sports, est enrichi, notamment avec une page de conseils pour la pratique du sport, “Le Sport et vous”.

Le 4e cahier, intitulé “Bien vivre”, explore de nouvelles thématiques, dont l’importance ne cesse de croître dans nos vies: la santé, le bien-être, la nutrition, le développement personnel, le voyage et la nature. Enfin, la culture et la TV se retrouvent dans “Cultura”, le 5e cahier. Un format tabloïd pour un magazine à conserver toute la semaine, dédié à la culture et aux écrans: livres, musique, expos, spectacles, cinéma, et TV avec une sélection des meilleurs programmes et les grilles de la semaine.

