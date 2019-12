Le Léman Express se met sur rails en musique et en fête

Huit ans après le premier coup de pioche, le Léman Express transportera son premier passager le15 décembre. Une telle attente méritait bien quelques réjouissances. Ce week-end, les gares des Eaux-Vives et de Champel seront à la fête: musique, danse, cirque et mapping animeront les deux nouvelles stations sises sur le territoire de la Ville de Genève.

Teaser Mapping sur la façade de la Comédie de Genève - Léman Express en fête Du 14 décembre 2019 à 17h40 au 15 décembre 2019 à 20h Toutes les 20 minutes, sur la façade de la Comédie de Genève Plus d'infos sur: https://www.ville-geneve.ch/actualites/detail/article/1573634680-leman-express-fete-14-15-decembre/ Avec le soutien des Services Industriels de Genève.

Organisées par la Municipalité en collaboration avec les CFF, les festivités débuteront le samedi 14 décembre à 10h à la halte des Eaux-Vives, dont la galerie marchande ouvrira ses portes. La journée sera placée sous le signe des arts de rue. Jusqu’à midi, dans le ventre du bâtiment tout neuf, petits et grands pourront découvrir les pratiques circassiennes au cours d’un atelier animé par l’association Une fois, un cirque – activité gratuite, inscriptions sur place. Le public profitera aussi, entre autres, des mélodies bluegrass de The Long John Brothers, des rythmes ensoleillés de la fanfare colombienne Palenque La Papayera, et pourra se trémousser sur les airs «sauce grand-mère» du collectif Tudansesmonchou, qui lancera son bal participatif à 15h.

À l’extérieur, l’atmosphère sera festivalière. «On installera un chapiteau sur la place des Tréteaux libres, entre la gare et la nouvelle Comédie», indique le programmateur Jakob Graf. La tente accueillera, à 15h, le jazz et les claquettes du Daniel Leveillé Trio, puis le groupe Paris Combo à 16h, qui jouera les têtes d’affiche entre guitare manouche et chanson française.

Barbe à papa à coups de pédale

À midi et 18h, les plus sportifs auront l’occasion de travailler du mollet lors du Goldsprint, une course à quatre vélos d’appartement proposée par l’association Roue Libre. Bicyclette toujours sur le stand de Gerry Oulevay, où les gourmands gagneront leur barbe à papa à coups de pédale. Au crépuscule et jusqu’à 20h, un mapping contant l’histoire du chantier et du train sera projeté sur la façade de la Comédie.

Cette même fresque lumineuse saluera les premiers usagers dès 5h40 le lendemain et jusqu’au lever du jour. Le dimanche sera voué aux styles urbains, avec hip-hop, VJing et flashmob. Entre 10h et midi, les peintres amateurs pourront se rendre à un atelier Fresque Collectif piloté par Manuel Chopard, tandis que les street artists Laec, Bandi et Seika grafferont sur un mur extérieur.

Dimanche, la fête s’étendra dans une ambiance populaire à la gare de Champel, où sera repris un certain nombre d’animations – ceux qui auraient raté la compétition cycliste ou les trompettes colombiennes pourront par exemple se rattraper. Des spectacles de rue émailleront la journée et, à la sortie du tunnel qui les relie à la station, les HUG (Hôpitaux universitaires de Genève) offriront, en compagnie de l’Association des intérêts de Champel-Florissant, soupe et vin chaud aux visiteurs et aux riverains. Un moment convivial bien mérité pour ceux qui ont enduré les nuisances d’années de travaux.