Le Canton précise ses aides pour la culture

Des orchestres à l'arrêt, des compagnies en deveine, des saisons en périls, et puis les indépendants, et les free-lance, dans le théâtre, la danse, la musique classique, le rock, et puis les techniciens, les photographes, les graphistes et les DJ encore... Dans le secteur de la culture, on connaît le désarroi des professions en pause forcée, faute de représentations, faute de scène, de concerts, de festivals. C'est le prix à payer pour endiguer la pandémie. Mais qui paiera pour aider les acteurs désormais sans revenus, et combien?

On en sait désormais un peu plus sur le sujet. Jeudi lors de son point presse, le Conseil d'État genevois a précisé quelles seraient les mesures d'aides au secteur culturel. Information attendue: ces mesures suivent l’ordonnance fédérale sur «l’atténuation des conséquences économiques» du Covid-19. Le Département de la cohésion sociale, dirigé par Thierry Apothéloz, est chargé de la mise en œuvre.

Une enveloppe de 43, 6 millions

Ainsi que précisé dans le communiqué diffusé jeudi, il s'agira là des «aides d'urgence destinées aux entreprises culturelles à but non lucratif, sous la forme de prêts remboursables sans intérêt d’une durée de cinq ans, et les indemnisations des pertes financières, destinées aux entreprises culturelles à but lucratif (sauf exclusion de l’ordonnance fédérale) et non lucratif ainsi qu’aux acteurs et actrices culturel-le-s».

Ces aides d'urgences représentent une enveloppe totale de 11,2 millions. Tandis que 16,2 millions iront aux indemnisations des pertes financières. Soit un total de 27,4 millions de francs octroyés par la Confédération. Quant au Canton, il se doit de participer également à hauteur de 16,2 millions à ces mêmes indemnisations. En tout, ce seront donc 43,6 millions de francs qui seront débloqué pour la culture genevoise.

Ville et communes collaboreront

A noter que la Ville de Genève et l'Association des communes genevoises «collaboreront», également sur le plan financier. Une répartition des tâches bien genevoise qui demande encore à être réglée.

Les demandes se font à l'adresse suivante, à partir du 9 avril 2020 et jusqu'au 20 mai: culture.occs@etat.ge.ch selon les critères définis sur le site de l'État de Genève.