Laurent Cantet, de la classe à «L’atelier»

Depuis qu’il a reçu la Palme d’or en 2008 pour Entre les murs, Laurent Cantet n’a guère eu de chance. Ses deux films suivants, Foxfire et Retour à Ithaque, n’ont connu qu’un succès mitigé et ne sont d’ailleurs jamais sortis en Suisse. L’atelier devrait heureusement inverser la donne. Présenté à Cannes dans la section «Un certain regard», et non en compétition, il a créé un effet de surprise inédit, rééditant, dans une moindre mesure, l’impact d’Entre les murs quelques années plus tôt. Marina Foïs, unique comédienne professionnelle de l’affaire, y joue Olivia, qui s’occupe d’un atelier d’écriture estival avec des jeunes en insertion. Au sein du groupe, l’un d’eux se détache. Il s’agit d’Antoine, jeune homme peu sociable fasciné par certaines idées d’extrême droite. Le cinéaste est venu nous en parler à Genève avec son comédien, le déjà surdoué Matthieu Lucci, dont c’est la première apparition.

Comment est née l'idée de «L'atelier»?

Elle est très ancienne. Il y a vingt ans, nous avions commencé à y réfléchir et à écrire avec Robin Campillo. Notre premier jet était basé sur un atelier à La Ciotat. Le dispositif m’a plu. Avec ce film, il m’a paru important de comprendre comment on peut avoir vingt ans aujourd’hui. Ce sont des gens qui n’ont pas encore trouvé leur place mais qui ont conscience de la difficulté de vivre dans une société à la violence inédite. Le film est scindé en deux, et les deux parties s’imbriquent. Ensuite, j’y développe un trait de caractère qui me plaît particulièrement chez les gens: leur imprévisibilité.

Mais comment expliquez-vous la fascination qu'Antoine exerce sur Olivia?

C’est une séduction de l’intelligence. Une attirance d’ordre sensuel qui n’est jamais traitée comme s’il s’agissait d’un enjeu scénaristique. Elle aussi, elle est trouble. On ne sait jamais si elle s’intéresse à Antoine pour le sauver, pour se donner une caution morale, ou si elle compte l’utiliser.

Comment s'est déroulé le tournage?

Un peu comme d’habitude. Les séquences de réunion d’ados ont été tournées groupées. Tout le reste dans le désordre. Sinon, j’aime bien être surpris par ce qui se passe devant la caméra. J’attends l’accident, quitte à le provoquer. Au début, les jeunes ressentaient de la gêne face à Marina Foïs. Pour eux, c’était une star. J’ai utilisé cette gêne.

Justement, hormis Marina Foïs, tous les comédiens sont des amateurs. Comment les avez-vous trouvés?

Tous proviennent d’un casting sauvage. Matthieu, on l’a repéré devant son lycée. C’était au premier jour du casting. On lui a fait faire deux essais. Ensuite, chaque fois que je trouvais un nouveau personnage, je conviais les autres pour voir si cela fonctionnait. Les personnages s’inspirent bien sûr des acteurs qui les incarnent. Sauf Matthieu. Qui me disait que plus il travaillait, plus il avait honte d’aimer son personnage.

Vu les similitudes qu'il existe entre «L'atelier» et vos précédents films, peut-on affirmer que vous y adoptez la même méthode de travail?

Tout à fait. Et les expériences des uns et des autres viennent servir le film.

Suscitez-vous des vocations?

Cela arrive. Matthieu, par exemple, veut devenir comédien depuis la fin du tournage. Il a d’ailleurs tourné dans trois courts-métrages et est venu vivre à Paris. Par ailleurs, c’est un acteur exceptionnel. Il sent les choses avec une intuition qui relève du grand talent. Et parmi les élèves d’Entre les murs, deux ou trois ont tenu des petits rôles ici et là. Ils me donnent des nouvelles.

Comment avez-vous vécu l'échec de vos deux précédents films?

Ce n’est jamais facile. Je pense que Foxfire était à la fois trop et pas assez américain. On n’a pas laissé sa chance au film et j’ai trouvé cela injuste. Et Retour à Ithaque a fait ce qu’il devait faire, soit un succès d’estime.