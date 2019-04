«Laterna Magica» met le cap sur l’inconscient

Ce garçon est décidément aussi contrasté qu’un ciel de printemps. Affable et volontaire, échevelé et ambitieux, adolescent et assuré, il s’ingénie, à 44 ans, à négocier les trous d’air en tendant les ficelles de son art. Chacune de ses créations donne à voir un nouveau combat de la maîtrise et de l’incontrôlé. Aussi semble-t-il naturel qu’après une BD de Manu Larcenet, un récit de voyage de Nicolas Bouvier, des films d’Ozu ou de Truffaut, le passeur entraîne sa compagnie Super Trop Top (STT) dans la transposition de «Laterna Magica», l’autobiographie du cinéaste Ingmar Bergman. À une heure de la générale, on écoute Dorian Rossel manœuvrer son planeur.

Entre les tournées et les projets, pas trop dur de gérer le succès?

On n’est pas encore au stade où nos engagements sont difficiles à gérer, mais on aimerait l’atteindre! C’est formidable de pouvoir montrer ses spectacles ailleurs, de se déplacer dans tous les sens du terme. Entre les dates de tournées, on organise des sessions de recherche en vue de la prochaine création. Avoir une institution derrière soi, comme on a eu par le passé avec le Vidy de René Gonzalez ou la Comédie d’Anne Bisang, aide beaucoup à la diffusion. N’étant pas un théâtre de création, le Forum Meyrin n’offre pas le même label. Mes spectacles sont désormais choisis parce qu’ils plaisent, même si leur sujet n’est pas forcément bankable. Artistes associés à Cavaillon, on a pu fidéliser le public sur un large territoire. Aujourd’hui, on démarre un partenariat avec Bourges, tout en prolongeant la résidence à Meyrin. Et l’an prochain, on fera une création au Petit Théâtre de Lausanne, pour honorer la convention valdo-genevoise dont nous bénéficions.

En quoi «Laterna Magica» renouvelle-t-elle vos adaptations passées?

Le texte ne m’intéressait pas du fait qu’il émanait d’un cinéaste, mais parce que Bergman est aussi un grand écrivain et un observateur hors pair. Nous ne choisissons pas a priori des œuvres non théâtrales: on tombe sur quelque chose qu’on estime devoir transmettre. Ici, la question est de savoir comment on parle de soi, comment on se dépatouille avec ses névroses. L’auteur glisse, passe d’une temporalité à une autre au gré d’une dérive intérieure qui n’a rien de linéaire. On est dans une «Iliade» plus qu’une «Odyssée»: une exploration de vertiges intérieurs, presque une autopsychanalyse.

Le cinéaste se réfère beaucoup à son enfance, oppressante, qui l’a vu développer la parade du mensonge. Une stratégie de metteur en scène?

Je n’ai pas de goût particulier pour le mensonge. Je recherche la vie dans toutes ses manifestations, les relations vraies et denses. Le masque du théâtre offre une formidable porte d’entrée en déplaçant les frontières. Toute sa vie, Bergman a été le chercheur de la vérité sous le mensonge. Ses parades lui permettent de mieux comprendre, de toucher le vrai au plus près. On n’est pas dans l’éloge de l’hypocrisie, mais des vérités à traquer, par la voie notamment de la création artistique.

Êtes-vous un introspectif?

Je guette la profondeur par-delà le vernis, que ce soit dans les êtres, les relations ou le travail artistique. Oui, je préfère l’introspection tâtonnante aux schémas narratifs convenus. Le théâtre ouvre un temps d’écoute qui permet de se rapprocher de soi-même. Le metteur en scène aspire à y générer des accidents magnifiques. On fait en sorte que le contrôle sache capter la vie, on vise la précision sans empêcher l’éclosion du beau.

Le plateau, sur ce projet, c’est le paysage de l’inconscient?

Le moteur premier de ce projet réside dans la volonté de rendre compte spatialement de l’inconscient. Nous nous sommes demandé comment représenter les forces souterraines, comment effleurer la matière du rêve, comment rendre leur réalité à nos fantômes.

La scénographie en devient donc l’acteur principal?

Je veux maintenir un équilibre entre le jeu des acteurs, la force des mots et leurs prolongements, leurs échos sur le plateau, grâce à la scénographie, aux éclairages, aux sons. C’est un maillage complexe de ces éléments, qui doivent se compléter sans se redoubler, en nourrissant à la fois l’œil et l’oreille. Mais les comédiens, Fabien Coquil, Delphine Lanza (qui cosigne la mise en scène avec moi), et le régisseur de plateau sont au cœur de la construction dramaturgique de ce spectacle.

Qu’en dirait Bergman, vous qui le connaissez bien?

Je me suis déjà posé la question sur Ozu, Truffaut, Bouvier… Je pense que le spectacle lui plairait, parce que nous n’avons pas copié, nous avons réinventé. Loin d’ériger une statue du commandeur, nous avons été aussi méchants avec lui qu’il l’est avec lui-même dans son livre. Il y aurait moyen de créer dix spectacles à partir de ce texte. Les vertiges de l’être humain y sont infinis. Les Belges tg STAN ont proposé leur lecture, nous proposons la nôtre.

En Avignon, vous rejouerez la pièce dans le off, tandis que votre «Oiseau migrateur», à voir du 3 au 5 mai à Am Stram Gram, fera partie de la sélection suisse…

Avignon, c’est une vitrine dingue, avec 5000 programmateurs présents! Créé l’an dernier à Sartrouville, «L’oiseau migrateur» vivra la semaine prochaine sa 140e représentation déjà. J’adore ce projet, parti de zéro. Avec les deux acteurs et ma partenaire Delphine Lanza, on s’est demandé ce qu’on veut voir à l’âge de 6 ans et on a tenté de répondre. Le résultat est très visuel, silencieux. Les enfants sont plongés dans la contemplation. Une simple ligne à la craie éveille soudain l’imaginaire.

