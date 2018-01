La fondation Wilsdorf prime des parcours d'exception à la HEAD

Pour un jeune artiste, la transition entre l’école et la vie professionnelle peut parfois s’avérer vertigineuse. Afin d’accompagner les plus brillants diplômés de la Haute École d’art et de design - Genève (HEAD) dans cette phase délicate, la Fondation Hans Wilsdorf décerne annuellement des prix d’excellence. Dotés chacun de 50 000 francs, ils récompensent des travaux particulièrement prometteurs dans les cinq domaines d’études de l’académie. Le 28 novembre dernier, Tara Mabiala (design mode), Marie de Maricourt (cinéma), Patrick Donaldson (communication visuelle et média design) et Valentin Dubois (design d’espace et architecture d’intérieur) se sont donc vus attribuer cette généreuse dotation (lire ci-dessous).

À l’instar de Sandra Garsaud, 29 ans et fraîchement titulaire d’un bachelor en design bijou, dont le remarquable projet de ligne de montres pour enfants a séduit le jury. Pour imaginer cette ingénieuse collection intitulée Kantime, la jeune femme s’est lancée dans une vaste recherche sur les rapports qu’entretiennent les petits d’homme avec le temps. «Je voulais un produit intelligent, qui apporte cette notion à l’enfant avant la lecture de l’heure. Car c’est un apprentissage essentiel à son évolution», explique celle qui, avant la HEAD, a effectué un premier cursus universitaire en histoire de l’art à Lyon. Sandra se renseigne donc auprès de parents, mais aussi de divers spécialistes, éducateurs et enseignants.

Développement de l’enfant

Il ressort de cette enquête que les bambins nouent très tôt un lien fort avec la tocante. «Ce qui m’a frappée, c’est le côté traditionnel: la première montre est offerte par les parents vers 4 ou 5 ans. Ça coïncide avec l’entrée à l’école et l’initiation à la lecture. Et ce cadeau rituel marque l’esprit.» Toutefois, les marmots jouent à en arborer de fausses au poignet avant cet âge. La designer décide donc de proposer non pas une montre unique, mais de décliner une collection adaptée à chaque étape du développement de l’enfant.

La série compte ainsi quatre modèles, sobrement désignés «une», «deux», «trois», et «quatre», reprenant les complications classiques de l’horlogerie, «comme un hommage».

Le premier permet aux gamins dès 3 ans d’appréhender le temps avec des repères quotidiens pointés par une unique aiguille: un soleil, une lune, une paire de couverts. La deuxième est pensée pour apprendre à lire l’heure, avec deux aiguilles de couleurs différentes qui ne tournent pas de façon continue mais sautent d’une minute et d’une heure à l’autre, afin d’éviter les confusions. Sandra Garsaud a élaboré la troisième pour les 8-11 ans, avec trois variantes: traduction des phases de lune tout autour du cadran, quantième – soit avec affichage de la date – et chronographe. Enfin, grâce à l’ultime proposition, munie d’un mouvement visible à remontage automatique, l’enfant de 11 ans et plus va découvrir l’horlogerie mécanique. Les autres fonctionnent à quartz.

Prototypes et cagnotte

Avec leurs silhouettes rondes, tout en courbes simples et douces, les montres Kantime sont aussi de beaux objets. Le caoutchouc bicolore de leur bracelet offre de ludiques variations et la bague en bois de hêtre glissée sur la lunette qui chapeaute un boîtier en aluminium évoque le jouet.

Actuellement en stage chez Piaget, Sandra espère pouvoir un jour commercialiser cette collection, encore à l’état de prototype. «Cela pourrait se faire soit en collaboration avec des marques, soit en start-up, avec financement participatif et recherche d’investisseurs», escompte-t-elle. La cagnotte Wilsdorf constitue assurément un tremplin pour développer ce dessein.

Charles Darwin au pays du design

La théorie de l’évolution est probablement la découverte la plus cruciale de l’histoire de l’humanité. Fort de cette conviction, Patrick Donaldson a décidé d’en appliquer le principe au domaine du design. Pour son travail de master, le Genevois de 25 ans, également passionné de sciences et de nouvelles technologies, a donc développé une méthode de création innovante calquée sur les préceptes de l’évolution biologique. Son projet de Design Assisté par Évolution (DAE) considère tous les éléments créatifs – illustrations, logos, affiches ou sonorisations – comme des organismes virtuels capables de s’adapter au contexte.

«Mon système est une sorte d’assistant à la génération de contenu créatif, explique le jeune chercheur. Les mutations conçues par l’ordinateur sont sélectionnées par le designer selon ses préférences esthétiques. Au fur et à mesure, la machine s’adapte aux goûts de l’utilisateur. Comme dans la nature, tels organismes meurent et tels autres évoluent.» L’outil consiste aujourd’hui en une librairie de codes qui peut s’implémenter dans certains logiciels de design génératif, moyennant de bonnes compétences en programmation. À terme, Patrick souhaite le simplifier et le mettre à la libre disposition des utilisateurs dans le nuage informatique.

L’âme des sorciers et l’éthique au cœur

La ligne de vêtements que Tara Mabiala a conçue pour son bachelor en design mode trouve, comme elle, ses racines en Afrique. «J’ai grandi en partie en Tanzanie et le Congo est le pays natal de mon père, j’y ai fait de nombreux voyages pour visiter ma famille», explique la Vaudoise depuis Londres, où elle poursuit un stage. Durant ces séjours, Tara est fascinée par la façon dont tous, des enfants des rues aux sorciers, s’approprient les habits sur le mode ostentatoire, détournant les codes, accumulant les matières, superposant les couches jusqu’à l’obsession. Faisant sienne cette marotte, Tara investigue les fripes de seconde main, mélange les tissus à l’infini, associe les longueurs et les formes, afin de retrouver l’émotion ressentie sur le continent africain.

Intitulée Article 15 et constituée de huit silhouettes, la collection constitue l’aboutissement des recherches de Tara sur ses origines. Réalisée pour les hommes, elle peut cependant être portée par tous, sans distinction d’âge ou de genre. En outre, tout le travail de la styliste née en 1993 est sous-tendu par une démarche éminemment éthique. «J’essaie de tracer les habits, il m’importe de pouvoir expliquer leur histoire du début à la fin. Cette dimension de déontologie et de transparence me semble indispensable. Et elle ne se limite pas à travailler des matières équitables.»

Un laboratoire au bord du monde

Depuis toujours, Valentin Dubois s’attache à résoudre des problématiques sociales en aménageant les territoires. Son BDM LAB, abréviation de Bord du monde laboratoire, ambitionne de favoriser les échanges culturels à travers l’Europe par le biais d’un laboratoire flottant suisse qui naviguerait de cité en cité avec un triple objectif: recherche, création et transmission artistique. «J’ai grandi en regardant la mer, ce projet est un rêve d’enfant», explique le natif de Lille, lequel a imaginé utiliser les trajets naturels de l’eau pour porter sa réflexion. «Je me suis basé sur le réseau des canaux marchands, qui permet d’entrer au cœur des villes et d’atteindre leurs habitants. Le but est de faire transiter les idées artistiques comme à l’époque les matières premières.»

Conçu pour héberger cinq personnes issues des arts plastiques, de la musique, du design ou de l’architecture, cet atelier associatif sur péniche mettrait à profit la sérénité du voyage pour créer. Une fois amarrée aux berges effervescentes des métropoles, l’embarcation servirait d’espace d’exposition, de lieu d’échanges et de formation, en utilisant les ressources locales, tant matérielles qu’humaines. Avec l’idéal de «répondre aux besoins de la société par l’innovation et la créativité».

Les vertiges virtuels de la baleine bleue

La légende veut que la baleine bleue se suicide en s’échouant volontairement sur la plage. Ce mythe pélagique a inspiré The blue whale challenge, un jeu macabre né sur les réseaux sociaux russes qui a mené de jeunes gens à se donner la mort. Il a aussi insufflé à Marie de Maricourt l’idée du scénario d’un court-métrage de fiction, La baleine bleue. «Il met en scène un adolescent confronté au décès de son père et à la dérive d’une mère en deuil, détaille la cinéaste. Il se replie dans un monde virtuel, où il rencontre une étrange clique de jeunes gens enrôlés dans un jeu suicidaire.»

Ayant déjà à son actif deux films courts sur la sexualité réalisés pendant son cursus, Marie poursuit, avec ce projet, une exploration de thèmes sociétaux ancrés dans son époque, comme le rapport à la mort ou les tentations des univers virtuels. Elle prévoit de tourner La baleine bleue dans les paysages mélancoliques de la côte d’Opale, au nord de la France, où elle a effectué des repérages. Le prix Wilsdorf lui permet d’en entamer plus sereinement la préparation. «Je suis en plein casting, sourit-elle. Je travaille souvent avec des gens proches de mes sujets, pas forcément professionnels.» Elle rêve, aussi, de long-métrage. (TDG)