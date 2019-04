La culture carougeoise à l’heure du changement

Il y en a, des changements au sein de la culture carougeoise. Nommée il y a une année à la tête du Musée de Carouge, Nathalie Chaix s’en va à Vevey diriger le Musée Jenisch. Et le directeur des bibliothèques, Yves Martina, a lui aussi mis les voiles. Y aurait-il quelque chose qui cloche dans la Cité sarde? «C’est seulement une coïncidence, répond Stéphanie Lammar, conseillère administrative socialiste chargée de la Culture. Mais nous en avons profité pour mettre en place une nouvelle organisation.»

Ainsi, les fonctions de dirigeant des bibliothèques et du musée ne seront pas repourvues. Par contre, deux nouveaux postes seront créés: celui de responsable de la section adultes des bibliothèques, et celui d’administrateur du Service des affaires culturelles et de la communication. «Cela permettra aux personnes en place de se concentrer sur leurs compétences métier et de les valoriser, en les déchargeant de certaines tâches administratives», explique Stéphanie Lammar. «Et le poste d’administrateur permettra de faire le lien entre les différents secteurs», complète la cheffe du service, Alya Stürenburg Rossi.

Nouvelle cheffe de service

Ce sera elle qui assurera la direction des deux institutions, du moins en attendant des jours meilleurs. «La Ville de Carouge étant dans une situation économique difficile, nous avons dû réduire la voilure, notamment en passant de trois à deux expositions par an pour le musée et en n’organisant pas de Fête de la musique, rapporte Stéphanie Lammar. Cette nouvelle configuration est donc gérable à moyen terme.»

À la tête du festival La Bâtie pendant dix ans, Alya Stürenburg Rossi a repris le service culturel de Carouge il y a une année. Son bilan? «C’est extrêmement intéressant. À travers ce poste, il est possible de toucher l’ensemble de la population, tous âges et milieux confondus. En plus de la gestion quotidienne et des événements ponctuels, certains enjeux s’inscrivent sur la durée, notamment avec le projet Praille-Acacias-Vernets. Les équipements culturels à venir auront un impact pérenne sur la vie des gens.»

Statue en bronze de Titeuf

Pour assurer ses nouvelles responsabilités, Alya Stürenburg Rossi verra son poste augmenté de 20% et travaillera ainsi à plein temps. Cela ne sera pas de trop pour organiser notamment la saison hors les murs du musée, suite à sa rénovation pour mise aux normes énergétiques. «La surface d’exposition va être augmentée, il y aura un espace pour la médiation, et l’accueil, déplacé à l’entrée, servira aussi de point d’information sur Carouge», détaille Stéphanie Lammar.

Durant les travaux, qui commenceront sous peu et dureront un an, une exposition sur Titeuf créée au Festival d’Angoulême prendra place aux Halles de la Fonderie. À cette occasion, une statue en bronze du héros à la mèche sera installée dans le préau de l’École Jacques-Dalphin. «Les fenêtres de Zep donnaient sur cette cour, et il a inventé Titeuf en observant les enfants y jouer», rappelle la magistrate. À la rentrée, le traditionnel Concours international de céramique, qui aura pour thème le jardin, se tiendra dans les locaux actuellement occupés par la police municipale au boulevard des Promenades.

Des cartes postales signées Plonk et Replonk

Autre dossier en cours, celui des théâtres carougeois. Approuvée en votation, la reconstruction du Théâtre de Carouge avance bien: elle devrait s’achever en 2021. Les habitants pourront le constater lors d’une journée portes ouvertes du chantier, en juin. Quant au Théâtre des Amis, repris par Françoise Courvoisier il y a une année et rebaptisé Les Amis musiquethéâtre, il semble avoir trouvé son public. Ne reste qu’à le pourvoir d’un financement municipal. En attendant, l’un de ses spectacles sera inscrit au programme du Printemps carougeois.

Mais il y a aussi de plus modestes projets à mener. Comme ces cartes postales de Plonk et Replonk revisitant les archives de Carouge, sur proposition d’Alya Stürenburg Rossi. Elles seront vernies lors de l’ouverture du Printemps carougeois, où l’on pourra voir un court-métrage des deux artistes. «Cela permet de faire rayonner Carouge de manière décalée et accessible à tous», conclut la responsable du service culturel. (TDG)