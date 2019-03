La culture à Genève: on en parle au quotidien

Genève fourmille de propositions culturelles et artistiques comme le printemps de bourgeons, et cette activité est aussi foisonnante que bigarrée. Elle permet de contenter chacun, quels que soient ses goûts, son âge, ses origines et ses moyens. La rubrique culturelle de la «Tribune de Genève», composée de huit journalistes spécialisés, rend compte de cette vitalité au quotidien. Présentations, comptes rendus, critiques, interviews, portraits et reportages occupent entre 20 et 25 pages de journal par semaine et animent notre site web tdg.ch au fil de la journée. Est-ce trop? Pas assez? aimeriez-vous que nous vous parlions de culture autrement? Le Café Tribune de cette semaine ouvre le débat.

Des arbitrages de chaque instant

Rendre compte du dynamisme culturel d’un canton comme Genève implique des arbitrages de chaque instant. Nous ne parlons la plupart du temps que des personnes exerçant une activité artistique à titre professionnel, même s’il nous arrive de mettre en lumière des amateurs de talent.

Ne pas négliger les institutions subventionnées est de notre devoir envers les Genevois; leur en expliquer le fonctionnement fait partie de notre cahier des charges, même si un journal comme le nôtre, privé, n’a pas formellement mandat de service public.

Des créateurs d'ici avant tout

Il y a fort à faire avec la Ville, dont relève la majorité des activités, et avec les 44 autres communes aux propositions souvent riches et innovantes. Car notre priorité reste le terreau genevois: comédiens, danseurs et musiciens du cru, metteurs en scènes et cinéastes locaux, commissaires d’expositions, photographes, dessinateurs et écrivains d’ici.

Et ceux d’ailleurs, nous demande-t-on souvent? Il nous arrive de faire un saut de puce à Bâle ou à Martigny, à Londres ou à Paris. Grâce à un partenariat fonctionnant sur le principe du «pot commun», nous mangeons souvent – et c’est une richesse – à la même table que nos consœurs et confrères du quotidien vaudois «24 heures». C’est ainsi que les lecteurs genevois ont un œil sur le Montreux Jazz Festival, le Musée de l’Élysée ou celui de l’Hermitage, le théâtre de Vidy ou le Béjart Ballet.

Sujets rassembleurs et découvertes

Nous traitons de sujets rassembleurs, attendus pourrait-on dire, mais nous avons aussi l’ambition de vous faire découvrir ce qui, peut-être, n’aurait pas retenu votre attention. Et cela dans les domaines suivants, sans prétention à l’exhaustivité: la musique classique, lyrique et contemporaine; l’infinie variété des musiques d’aujourd’hui et des musiques du monde; le théâtre, les performances et la danse, classique et contemporaine; le cinéma et, dans une moindre mesure, la télévision; la photographie; les arts numériques; la bande dessinée et l’illustration; les beaux-arts; l’art contemporain; les arts appliqués; les arts dits premiers; les musées de l’homme – ethnographie, archéologie, engagement humanitaire, religion; la littérature et la poésie; conférences et débats; politique culturelle.

Pour un petit lopin de terre habité par 500 000 âmes, Genève foisonne de propositions. Ses dirigeants politiques privilégient depuis des décennies la diversité, affrontant la principale critique: saupoudrer les subventions plutôt que miser gros sur une institution capable de remporter le jackpot au plan international. Pour mettre en valeur toutes les manifestations de cette belle créativité, nous devrions être dix fois plus et publier chaque jour un journal de 100 pages!

Café "Tribune": Comment faire vivre la culture au quotidien? Jeudi 28 mars de 18 à 19 h 30, Maison des Associations, 15, rue des Savoises. Entrée libre.

(TDG)