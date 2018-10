La Ville joue à bric-à-brac

Sur une planche à repasser peinte en noir, deux tortueux chemins de bois sont cloués en parallèle. À l’aide d’aimants, un duo de jeunes femmes concentrées se mesure à la course… de dés à coudre! Plus loin dans la rue Jean-Violette, une fillette ne cesse de glousser: munie d’une longue pince un poil grande pour sa menotte, elle ne parvient pas à saisir une bille qui jaillit d’un tube coudé avant qu’elle ne disparaisse dans un trou dans le fond d’une vieille bassine. «C’est pas facile», sourit son père, qui a enfin réussi à cueillir, au moyen d’une écumoire et sans le faire choir, un bâton en bois posé verticalement sur une plaque métallique.

Parc d’attractions bigarré

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, les Genevois de «5 à 105 ans» étaient invités à s’égayer au cœur d’une vaste exposition interactive et gratuite disséminée dans sept quartiers de la ville. Intitulée Prenez place! et organisée par l’association Rivages, la manifestation regroupait dans l’espace public plus de 260 jeux bricolés par Joan Rovira. Depuis le début des années 90, l’artiste catalan récupère objets et matériaux les plus divers pour les métamorphoser en étranges sculptures ludiques. Déjà présenté en juin 2014 sur la plaine de Plainpalais, ce parc d’attractions bigarré baptisé Gargot de joc (esquisse de jeu, en catalan) a notamment réjoui la foule à l’avenue Wendt, à la rue du Beulet ou sur les quais Wilson et Gustave-Ador.

Même si certains appareils se retrouvent de lieu en lieu, chacun des sept espaces regroupe une collection thématique. Près du skatepark de Plainpalais, des carcasses de bicyclette sont prétexte au divertissement. Les cadres se muent en grues, les guidons en gouvernails. Là, lorsqu’on actionne une roue à laquelle sont fixées deux cordes qui rejoignent des couvercles, on met en route un mouvement de balancier ouvrant alternativement deux boîtes en fer-blanc. Il faut alors s’empresser de jeter des billes dans les récipients, bleues à droite, blanches à gauche.

Gargot de joc tient aussi un peu de la visite muséale. À Saint-Jean par exemple, les engins de Joan Rovira rendent hommage aux maîtres de l’art en mouvement, en réinterprétant des pièces conçues par Jean Tinguely ou Alexander Calder. Ce sont des sculptures ludiques prenant les traits de grands de la peinture (Juan Miró), de la littérature (Jules Verne) ou du cinéma (Charlie Chaplin) qui prennent place en face des Bains des Pâquis.

Les appareils de fitness trouvent une autre vie en dessous du jet d’eau, tandis qu’à la place du Rhône, il s’agit de s’affronter à deux ou à plusieurs autour d’un circuit parcouru par une boule de billard ou en s’adonnant à une version miniature du basket avec une balle de tennis. Et lorsque l’utilisation du dispositif ne s’impose pas immédiatement aux visiteurs, des jeunes gens accourent pour dispenser quelques explications.

Guider le doigt dans le nez

Avec son univers conçu de bric et de broc, l’artiste catalan fait bellement la preuve que le jeu est affaire d’imagination et d’adresse plutôt que de consommation. On rit aux éclats, on se creuse les méninges, on peste de ses insuccès devant ces mécaniques insolites et souvent pleines d’humour – tel ce grand bonhomme en métal coloré dont il faut guider le doigt dans le nez. Au contact de balles, de défis et de fantaisie, tout le monde retombe en enfance. (TDG)