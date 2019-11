La Suisse du photoreporter genevois Max Kettel s'expose à Martigny

Pull sans manches rentré dans le pantalon golf, cravate, chaussettes de laine, souliers de ski en cuir enfermés dans une fixation Alpina, bâtons sans rondelles, le sportif appliqué proche de Chaplin et de Max Linder descend une piste de ski artificielle d'une quarantaine de mètres au Comptoir suisse de Lausanne en 1936. Depuis, Dubaï a fait mieux en installant une piste assez longue pour y ajouter un téléski. Quelques dames complètent le tableau, ce n'est pas encore l'époque du planter du bâton.

La photo est signée du Genevois Max Kettel, disparu en 1960, photoreporter incontournable qui illustre d'importants reportages pour les principaux magazines illustrés de l'époque. L'exposition de la Médiathèque de Martigny, «La Suisse Magazine», pilotée par Nicolas Crispini, rend hommage au talent de Max Kettel.

Belles images de Genève, dont une de 1935 illustrant la circulation au carrefour du pont du Mont-Blanc, un subtil jeu d'ombres et de lumière. Construction du Palais des Nations, images de la tragédie de novembre 1932, Genève à feu et à sang...

Reportage dans les mines du Mont-Chemin sur Martigny ou sur le chantier de la Dixence, et l'électrification de la ligne du chemin de fer de l'Oberalp. Max Kettel est partout au Grand-Saint-Bernard où les chanoines creusent un passage dans la neige pour le trafic automobile. À Champéry, une élégante fume au bord de la piscine. On danse et on défile dans le vieux village en 1937.

Max Kettel nous fait revivre une époque où les identités, les rôles sociaux et professionnels sont remis en cause. «Mesdames, voulez-vous voter?» titre l'Illustré en 1933 avec des photos de Kettel.

On a apprécié la photo d'un soldat américain en uniforme sur le marché de Sion en 1945. La guerre terminée, beaucoup de GI ont profité de visiter l'Europe avant de rentrer chez eux. L'époque de mes débuts en anglais: «Chewing gum, please.» Un vœu souvent exaucé.

«Il ne faut pas abuser de la nostalgie, ça intoxique», chantait Léo Ferré.

Médiathèque Valais, avenue de la Gare 15, Martigny. Jusqu'au 14 mars 2020. Lundi-samedi 13h-18h. Jeudi 10-18h.