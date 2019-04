La Nuit des musées mène l’enquête

Leurs sésames revêtent toujours une forme originale. L’an dernier, c’était un passeport qui servait de billet d’entrée aux différentes activités de la Nuit des musées. Les habitués de cette manifestation tous publics se souviennent aussi d’une spatule de cuisine, que certains utilisent encore au quotidien. Dans un peu plus de deux semaines, le samedi 18 mai, c’est une loupe qui permettra d’avoir accès aux plus de 150 activités proposées lors de cette 7e édition. L’objet colle au thème choisi en 2019: le secret.

Dans un esprit ludique et convivial, les nombreux visiteurs seront invités à (re)visiter 24 institutions de la place sous un angle inédit. Autrement dit à mener l’enquête au sein de différents quartiers, comme d’authentiques Sherlock Holmes. On partira ainsi, notamment, à la découverte des souterrains de l’Ariana, on se laissera happer par le monde virtuel à la Maison Tavel et l’on relèvera le défi de l’escape game au Musée de la Croix-Rouge et à l’UNIGE. «La thématique est vaste. Elle va des mystères scientifiques aux objets insolites en passant par des lieux habituellement fermés», commente Matylda Levet, coordinatrice de l’événement.

Interactive et multimédia, une énigme policière invitera la foule à chercher des indices en ville, dans des lieux insolites, ainsi qu’à l’intérieur des musées. D’autres énigmes seront disséminées le long d’un parcours accessible à pied ou en navette TPG. «Elles ont un rapport avec les œuvres d’art disposées dans l’espace public, à proximité des musées», précise Matylda Levet. L’utilisation de la petite loupe de détective fournie aux visiteurs est indispensable. Et l’usage du site internet de la manifestation, entièrement refait à neuf, recommandé.

(TDG)