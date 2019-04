La HEAD lance un master en architecture d’intérieur

«Il a fallu se battre! Nous avons mis des années à obtenir l’autorisation d’ouverture de ce cursus.» Jean-Pierre Greff ne cache pas sa joie. Il accueillera dès septembre, sur le nouveau campus de la Haute École d’art et de design (HEAD) qu’il dirige, douze étudiantes et étudiants qui viendront y passer un master en architecture d’intérieur, le tout premier de Suisse.

Se battre pour «son» école, c’est dans ses cordes. Le directeur résume ainsi les craintes qu’il a dû désamorcer: «Une académisation de la formation, qui éloignerait les élèves des besoins concrets des métiers en lien avec l’architecture d’intérieur.» Personne ne veut voir sortir des ronds-de-cuir des HES (hautes écoles spécialisées) plutôt que des têtes bien faites et des bras efficaces illico sur le terrain.

Coller à la réalité

Jean-Pierre Greff a su fourbir ses arguments: «Nous avons effectué une analyse approfondie de la profession et mis en évidence que le métier d’architecte d’intérieur s’est beaucoup complexifié ces dernières années. De nos jours, il faut aussi à cette formation un volet théorique et prospectif.» L’architecture d’intérieur fait aujourd’hui des incursions régulières du côté de l’ingénierie, des sciences de l’environnement, du développement durable et de la scénographie bien sûr, mais aussi des arts plastiques, de la photographie, de la vidéo, du cinéma et de la réalité virtuelle. Les compétences doivent être élargies et se diversifier.

«Nous avons également consulté nos alumni (ndlr: anciens étudiants) sur dix ans, et beaucoup nous ont fait part de leur intérêt à revenir se former chez nous pour un master», complète le directeur.

Attirer des étudiants

Restait à convaincre la profession: «L’Association suisse des architectes d’intérieur et les métiers du bâtiment nous soutiennent activement, annonce Jean-Pierre Greff. Ils se montrent très satisfaits de cette nouvelle perspective.» Car la HEAD – «c’est son ADN» – s’engage à coller au plus près au monde réel. Les projets sur lesquels travailleront les élèves sont concrets; ils seront menés en lien avec des institutions ou des entreprises mandataires, jusqu’au bout, et cela même si, par exemple, le projet n’est pas choisi pour être réalisé. C’est ainsi que la HEAD a conquis de haute lutte son master, qui répond au plaisant acronyme de MAIA.

Second challenge à relever: attirer des étudiants. «Quand on lance un nouveau master professionnel, on est toujours sur le qui-vive, note Jean-Pierre Greff. On ne peut jamais être certain que cela prendra…» Eh bien, ça prend! La HEAD a reçu près de quarante dossiers d’inscription et trié douze aspirantes et aspirants sur le volet. La moitié vient de l’étranger. Tous sont bien sûr détenteurs d’un bachelor en architecture d’intérieur, en design d’objets ou en architecture.

Des cadors du métier

Une douzaine d’enseignants au total vont leur apprendre le métier, sur deux ans, par tournus. Et c’est sûrement là que réside l’attrait de ce nouveau cursus. «Nous avons une dream team de professeurs qui ont été recrutés parmi les meilleurs au monde», souligne Javier Fernandez Contreras, responsable du département Architecture d’intérieur, design d’espace de la HEAD. Citons en vrac: Marina Otero, qui a réalisé l’an dernier le Pavillon des Pays-Bas à la Biennale de Venise; les vidéastes et cinéastes Ila Bêka et Louise Lemoine; Benedetta Tagliabue, architecte italienne qui a fondé avec l’Espagnol Enric Miralles l’agence EMBT, qu’elle tient toujours depuis le décès de son époux; Youri Kravtchenko, qui s’illustre notamment dans l’aménagement de bars, restaurants et espaces de coworking; Ciszak Dalmas, qui conçoit aussi bien des lunettes, des baskets que des espaces d’exposition pour des enseignes de prestige ou des pièces de décoration pour la grande distribution; Leonid Slonimskiy, du bureau Kosmos Architects; l’historienne de l’art et théoricienne de l’architecture Lilet Breddels ou encore Simon Husslein pour le design.

Laboratoire de la modernité

«Une telle qualité d’intervenants est évidemment importante pour la pédagogie et la création d’une culture d’école, relève Javier Fernandez Contreras, mais aussi pour le réseau que ces enseignants ouvrent à nos étudiants.» Qui dit réseau dit en effet opportunités d’affiner sa formation une fois son master en poche ou de trouver du travail, y compris ailleurs en Suisse et à l’étranger.

Le responsable de la filière développe: «Nos élèves travailleront chaque semestre sur un bloc de compétence à un rythme très soutenu, s’apparentant à l’entraînement des sportifs d’élite. Nous leur demandons de se montrer extrêmement mobiles et de se réinventer très rapidement, car l’architecture d’intérieur est en train de devenir le laboratoire de la modernité en architecture.»

«La créativité part aujourd'hui de l'intérieur»

Selon Javier Fernandez Contreras, la logique de la tabula rasa – on détruit un bâtiment pour en construire un autre à la place – a fait son temps. Très concrètement, le patrimoine bâti est immense, il est souvent protégé, et les interventions, ces prochaines années, vont consister en des restructurations d’immeubles existants. «La créativité part aujourd’hui de l’intérieur. Elle reconfigure ce qui existe, le transforme.» Et le met en conformité avec la sensibilité actuelle, exigences de développement durable et de préservation de l’environnement inclues. Assurément du pain sur la planche pour les douze étudiants retenus pour 2019-2020 par la HEAD. (TDG)