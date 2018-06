La Fondation Venet? «Une œuvre d’art totale!»

Logée au cœur du Var, dans la commune du Muy, la Fondation Venet est un joyau bien gardé. De l’extérieur, rien n’indique vraiment sa présence. On serait d’ailleurs bien passé devant sans remarquer l’entrée si une sculpture monumentale ne dépassait par-dessus le grillage. Une discrétion désirée par ses propriétaires, car avant d’être une fondation privée, l’endroit est la demeure secondaire de l’artiste français Bernar Venet. «Vous n’imaginez pas le nombre de personnes qui essaient de guigner à travers les fenêtres pour essayer d’apercevoir l’artiste à l’intérieur de la maison», confie Alexandre Devals, directeur des lieux. D'ailleurs, pour garder un semblant d’intimité, les visites y sont limitées aux jeudis après-midi et vendredis, de juin à septembre, et sur inscription uniquement.

Un écrin d’exception

C’est pour exposer sa collection d’art minimal et conceptuel que Bernar Venet a racheté cette magnifique propriété à la fin des années 80. Comptant une ancienne usine, une galerie, un moulin datant de 1737 et un barrage, la propriété des Serres se déploie sur pas moins de 5 hectares, divisés en deux par une rivière. Pour relier les deux berges, l’artiste a imaginé, il y a une dizaine d’années, un pont en acier qu’il a construit lui-même.

Mais ce n’est que depuis 2014 que la fondation est ouverte au public. Pour sa cinquième saison estivale, elle présente à partir de demain et jusqu’au 14 septembre une immense installation d’Yves Klein, dont 2018 marque le 90e anniversaire de la naissance. Intitulée «Pigment Pur», l’œuvre d’art se présente sous la forme d’un sol recouvert de quelques centimètres de pigment bleu en poudre, soit le fameux International Klein Blue (IKB), imaginé par l’artiste dans les années 50 et protégé désormais par un brevet.

«Pigment Pur» par Yves Klein

Dessins iconiques

Si l’installation invite au selfie avec son fond monochrome, l’intérêt de la visite se trouve ailleurs. À commencer par ce vieux moulin transformé en appartement et truffé d’œuvres iconiques d’artistes comme Sol LeWitt, Richard Long, Doland Judd ou Frank Stella.

Des artistes que Bernar Venet a rencontrés et côtoyés à New York dans les années 70 et auxquels il n’a pas hésité à ouvrir la porte de sa maison. «Bernar Venet est arrivé à New York en 1966 avec 150 dollars en poche. Il a été très pauvre», raconte le directeur de la fondation. «Mais dès qu’il a commencé à gagner de l’argent avec ses œuvres, son loft est devenu un repère pour les artistes de la scène new-yorkaise.» En retour de sa générosité, Bernar Venet ne demande rien, ou presque. Il invite en effet les artistes à lui croquer un dessin dans une sorte de livre d’or dont on trouve quelques extraits exposés dans le moulin. Des œuvres dessinées à la va-vite et qui, pour certaines, valent aujourd’hui des fortunes! Outre les énormes sculptures en poutres d’acier de Bernar Venet, qui avaient investi le château de Versailles en 2011, les jardins de la fondation recèlent quelques belles surprises. À l’image de cette chapelle réalisée spécialement pour le lieu par Frank Stella, un labyrinthe de clôtures signé Robert Morris ou le fameux Skyspace de James Turrell. Ici, même la piscine et sa mosaïque vert-azur portent la signature d’un artiste, celle de François Morellet! Une fondation que son propriétaire a imaginée comme une «œuvre d’art totale». Et c’est réussi!

Fondation Venet Ouverte du 1er juin au 14 septembre. Chemin du Moulin des Serres, Le Muy, France. www.venetfoundation.org

