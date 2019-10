La Fête du Théâtre met les coulisses sous les feux de la rampe

De vendredi à dimanche, d’un bout à l’autre de la ville, l’art théâtral se met à nu. Impudique par ici, la bouche en cœur par là, il exécute un long strip-tease qui devrait aguicher le badaud. Pour la septième année consécutive, l’équipe tétracéphale de la Fête du théâtre (nommons Margarita Gingins, Imanol Atorrasagasti, Roxane Fleury et Sophie Bernhard) a réquisitionné les salles et les rues de Genève pour révéler à sa population les secrets de fabrication d’un spectacle. Petit florilège d’expérimentations ouvertes à tous.

En marge de l’affiche

Glissons plus rapidement sur les œuvres de toute façon à l’affiche des institutions partenaires, qui offrent des places gratuites aux premiers inscrits, pour nous focaliser sur les événements organisés expressément pour la fête. Certains le sont en lien avec la programmation régulière des théâtres. Comme ce «Concours de discours» qui verra les meilleures allocutions d’anonymes envoyées avant mercredi lues sur scène par les comédiens d’«Un discours! Un discours! Un discours», à voir actuellement à La Parfumerie. Ou cette discussion sur le thème d’Antigone avec le Studio d’action théâtrale, en cours de répétitions au Galpon. Ou encore cette rencontre-lecture avec l’effervescent François Gremaud, dont la «Pièce» se donne en parallèle à Saint-Gervais.

Hormis «La cour à Germaine», qui respecte la règle des trois unités en présentant une action (le théâtre de rue) sur un seul lieu (la rue Lissignol) et dans un même temps (dimanche), d’autres projets se déclinent dans l’espace public. On citera par exemple la procession, samedi matin en pleine place du Molard, de quatre comédiens et sept marionnettes célébrant les 10 ans de la Compagnie du Saule rieur que dirige Cyril Kaiser. Ou, un peu plus tard aux Bains des Pâquis, un tonitruant duel d’impro bilingue français-anglais. En fin de journée à Plainpalais, on verra encore cet éclat de la campagne «Toutes et tous barjos», mise en place par le Département de psychiatrie des HUG, prendre la forme d’une courte pièce interactive visant à sensibiliser à la notion toute relative de santé mentale.

Parmi les activités participatives, on ne saurait omettre cette proposition reconduite depuis l’édition 2018. «Jouez les mécènes» met en effet les spectateurs dans la situation délicate de financeurs, puisqu’ils doivent, en 180 secondes chrono, choisir le candidat méritoire à qui ils remettent chacun la somme de 20 francs. À l’issue de l’audition, les six lauréats sur vingt artistes émergents se mettront au travail en vue de présenter le résultat au festival C’est déjà demain.9, en mai prochain au Loup. Également testée l’an dernier, une partie de «Cluedo géant» transformera quant à elle la Comédie en scène de crime, dans les recoins de laquelle on se lancera à la recherche de l’assassin.

Ateliers de toutes sortes

Les réjouissances seraient incomplètes sans les incontournables ateliers qui dévoilent les ficelles du métier. On vous y apprendra notamment à faire le clown, à adopter la posture d’une diva ou à porter le masque d’Arlequin. Plus insolite, l’artiste queer Amber Lagarce, pinceaux de maquillage entre les doigts, procédera à votre changement de sexe apparent, les dames d’abord, les messieurs ensuite, faisant des unes et des autres des figures transgenres. Et comment ne pas mentionner l’une des initiatives les plus excitantes de la saison, «La pièce parfaite» en gestation dans les entrailles du Poche? Ce spectacle sera en effet créé au printemps prochain, exclusivement sur les directives d’un échantillon de public. Écrit par un auteur que ses porte-parole auront choisi et joué par des acteurs qu’ils auront élus. Seul son metteur en scène est d’ores et déjà connu, en la personne d’Yvan Rihs. À l’état embryonnaire, ce pari fou fera vendredi soir l’objet d’un ludique exercice d’écriture collective, sous la supervision de la dramaturge Julie Gilbert.

Last but not least, on conviendra qu’il faut bien des fêtes à une Fête du théâtre. Celles-ci auront lieu vendredi au Théâtre de La Parfumerie, où le Fanfareduloup Orchestra fera swinguer aussi bien les tragiques que les comiques lors d’un grand bal de sa spécialité. Et samedi au Grütli des sportifs, où se tentera pour la toute première fois une «Blackminton Party». Pros de DIG it Records aux platines, salle plongée dans l’obscurité, les noceurs munis de raquettes échangeront des volants tout en se déhanchant sur les planches.

Fête du Théâtre

Divers lieux de Genève, du 11 au 13 oct., toutes les infos sur www.fetedutheatre.ch