La Comédie met en ligne ses capsules d’interviews

À chaque nouveau comédien (ou comédienne) invité à fouler les planches de la Comédie, il est demandé de répondre, face caméra, à la question: «Qu’est-ce qu’un acteur?» Façon de se mettre au travail en faisant connaissance.

Pour la direction bicéphale du théâtre (Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer, réunis sous l’acronyme NKDM), la démarche obéit à une volonté d’archiver les collaborations artistiques depuis sa propre entrée en scène en été 2017. Pour les Roland Vouilloz, Lola Giouse, Massimo Furlan, José Lilo, Joëlle Fontanaz et quelque nonante autres interprètes de tous bords s’étant prêtés au jeu, l’exercice ajoute nul doute un supplément d’âme aux books et auditions conventionnels.

Aurélie Pitrat, comédienne.

Pour les confinés en manque d’arts vivants – et pour les amateurs hors pandémie –, les capsules mises en ligne sur www.comedie.ch/les-comediens offrent l’aubaine de découvrir en coulisse qui se cache derrière ces visages, ces voix, ces corps, ces gestuelles qui peuplent les plateaux. On les considère en plan rapproché sur fond neutre, sans fard, sans apprêt, presque au naturel. Déclinant leur identité avant de mimer le clap d’un claquement de mains. Hésitant parfois sur un mot, cherchant le suivant, réprimant un sourire ou s’abandonnant à un rire. Livrant au gré de cinq questions affichées en intertitres roses, toujours les mêmes, leur vision du métier, leur façon d’aborder le travail, leur définition d’un personnage ou leurs critères d’un jeu de qualité. Chaque intervention, d’une durée allant d’une minute et demie à un quart d’heure, s’avère à la fois singulière, instructive et touchante. Pour se faire saliver, on cliquera en préambule sur le medley monté par Julie Bellard.