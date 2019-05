La 6e Rencontre du Théâtre suisse s’ouvre en Valais

Depuis 2014, elle advient chaque fin de mai dans un décor – et un parler – différents de notre beau pays. Le monde du théâtre l’attend comme d’autres attendent le beau temps. Après Winterthour, Genève, Lugano et Zurich, l’Union des Théâtres suisses, en intelligence avec l’Office fédéral de la culture, a jeté cette année son dévolu sur le canton du Valais – et ses quatre principales scènes: Crochetan (Monthey), THL (Sierre), Valère (Sion) et La Poste (Viège).

Si l’identité des heureux lauréats des Prix suisses de Théâtre a été révélée voici déjà un mois, les trophées matériels ainsi que la manne sonnante et trébuchante qui les accompagne ne seront remis que ce vendredi au Théâtre du Crochetan, en présence du conseiller fédéral Alain Berset. Rappel du palmarès: le Néerlando-Genevois Yan Duyvendak («Please, Continue (Hamlet)», «Actions», «Still in Paradise»…) rafle le très prestigieux Grand Prix/Anneau Hans Reinhart 2019 (100 000 francs!). À côté du Bâlois Thom Luz, du Zurichois Dominic Huber, de la Bernoise Bettina Stucky et de la Tessinoise Vania Luraschi, la Romandie peut se targuer encore d’une «moindre» récompense (40 000 fr. quand même) attribuée au Vaudois François Gremaud, cofondateur avec Michaël Monney d’une 2b company à qui l’on doit entre autres les plébiscitées «Conférences de choses» avec Pierre Mifsud.

À la cérémonie protocolaire vient traditionnellement s’adjoindre un showcase des meilleures productions de l’année écoulée, sélectionnées par un jury de professionnels et de critiques. Elles sont cette fois au nombre de sept, agrémentées en parallèle de workshops, salons et autres tables rondes spécialement dédiées au milieu théâtral, acheteurs et programmateurs en tête. Parmi les spectacles élus comme étant les plus marquants de leur millésime, trois sont francophones, dont un «Phèdre!» avec le jeune Romain Daroles, conçu par le susmentionné François Gremaud (ce mercredi à Sierre). Le lendemain, même lieu, on pourra revoir «Sara – Mon Histoire vraie (1)», un entrelacs émotionnel des temporalités et des degrés de réel imaginé par le Français d’origine, désormais basé à Genève, Ludovic Chazaud. Enfin, Eric Devanthéry, jusqu’à il y a peu directeur du Théâtre Pitoëff au bout du lac, reprendra dimanche les colossaux «Misérables» qu’il y a créés en décembre sous un firmament de costumes vibrant au tempo de la lutte et de la musique populaires. Avec un peu de chance, même le soleil poindra derrière ces cimes dramatiques.

(TDG)

Th. du Crochetan à Monthey, THL de Sierre,Th. de Valère à Sion,Th. La Poste à Visp,du 22 au 26 mai, www.rencontre-theatre.ch