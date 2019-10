L’utopie se met à l’Abri

Il porte le prénom d’un prince moldave du XVe siècle, et règne sur l’Abri depuis l’été de 2018. Au début du mois, Rares Donca annonçait la couleur de sa saison, arborée par les dix artistes émergents en résidence, place de la Madeleine. Au sein de ce «laboratoire permanent» s’affairent nommément: le graphiste Alex Howling, les danseuses Anna-Marija Adomaityte et Diana Akbulut, l’ex-journaliste recyclé créateur polyvalent Benoît Renaudin, le performeur Louis Bonard, le musicien de jazz Louis Matute, la «DJ afrofuturiste» Maïté Chénière, le sculpteur Max Herrmann, et les comédiennes metteures en scène Mélina Martin et Piera Bellato. Leur parrain nous expose comment, d’un abri antiaérien, il a fait une utopie artistique.

Au long du parcours qui vous a conduit de la littérature à l’art contemporain, et de l’administration pour une compagnie à un poste chez Pro Helvetia, qu’avez-vous gardé de votre Roumanie natale?

J’ai quitté mon pays en 2002, à l’âge de 22 ans. Mes passions sont nées là-bas. Depuis mon arrivée en Suisse, je continue de porter mon regard vers cette partie de l’Europe, assez méconnue par ici. Globalement, les milieux culturels se tournent vers l’ouest. Or il y a à l’est des perspectives qu’on gagnerait à observer. À l’Abri, j’essaie de créer des ponts avec l’Europe de l’Est, à travers des partenariats en vue d’échanges de résidences. L’an dernier, deux de nos artistes associés sont partis pour Cluj, la deuxième ville de Roumanie, et deux de Cluj sont venus à Genève.

Vous programmez «non pas des projets mais des artistes». Selon quels critères?

Étant donné que nous accueillons des artistes en début de carrière, leur sélection obéit à des critères assez subjectifs. Ça se passe au niveau de la rencontre: il faut que je sente chez eux une réelle ambition créatrice, une urgence à dire, une volonté de faire. Je réfléchis également à l’ensemble du groupe qui animera la saison. Je recherche la diversité tant dans les pratiques, les modes de production que les parcours, tout en respectant une esthétique contemporaine cohérente. Aux artistes visuels, je souhaite offrir plus de temps et de complexité, tandis que j’encourage les artistes vivants à plus d’immédiateté et de simplicité. La première saison a donné des résultats concluants. J’y manœuvrais de façon plus solitaire. Aujourd’hui, nous fonctionnons en équipe, avec mes trois collègues permanents et les résidents.

Vous misez sur des résidences à la fois longues et nombreuses. Que cherchez-vous à obtenir?

Qu’un laboratoire se crée. Le format consiste en effet en une résidence sur la durée: une année de recherche, reconductible sur deux, voire trois ans. Mon but est d’offrir un cadre où les artistes aient le temps de développer leurs projets. On met en place des rencontres mensuelles, suite auxquelles j’espère que des affinités artistiques se noueront. Les résidents sont amenés à s’enrichir mutuellement, à se critiquer, à se soutenir dans leurs besoins spécifiques. Un musicien aide un chorégraphe à résoudre un problème particulier, et c’est toute une collaboration qui peut naître. En somme, un groupe met ses expertises en commun au nom d’une fécondation réciproque.

Peut-on malgré le fourmillement dégager un axe à la saison 2019-2020?

Pas du tout à ce stade. Notre but n’est pas de fixer des axes, mais de laisser les choses se faire librement. Nous ne définissons pas des thématiques, nous dessinons un contexte pour que des créations naissent. Nous ne demandons aucun projet précis aux artistes, si ce n’est de rester toujours aux aguets. À en croire notre première année, les artistes eux-mêmes ont été surpris des directions suivies.

Servez-vous de tremplin aux diplômés des hautes écoles?

Je me suis questionné sur le rôle que pouvait assumer un lieu tel que l’Abri. Il est essentiel de l’inscrire dans le tissu genevois, très dense. Sa fonction y est celle d’un relais entre un début de carrière et l’accès au réseau institutionnel. Les statuts de l’Abri le définissent comme un lieu de découverte, de promotion et d’accompagnement d’artistes émergents. Après les quatre premières saisons dirigées par François Passard, et dans le contexte des nouvelles nominations à la tête des structures culturelles genevoises, j’ai voulu agir autrement que par la programmation, muter le focus de la présentation au public vers le processus d’accompagnement artistique. Qu’on aide à identifier les artistes, et à leur fournir un cadre propice au développement. Autrement dit, nous nous adaptons aux artistes plutôt que l’inverse. Je revendique une structure qui donne l’élan.

Comment fait un jeune artiste pour rentrer dans votre écurie?

Il prend contact, sollicite un rendez-vous. Toute l’année, nous sommes en repérage pour la suite. Nous faisons aussi nos propres démarches auprès des écoles pour qui l’Abri ne serait pas une évidence. Pour des raisons logistiques, nous nous concentrons sur la relève active en Suisse romande. Dans nos échanges de résidences, en revanche, nous accueillons également des artistes étrangers – de la Hongrie à l’Uruguay en passant par le Luxembourg ou la Belgique.

À quoi est-il tenu une fois admis en tant qu’«artiste associé»?

À se saisir de la proposition. À effectuer cette période de résidence dans les salles équipées qui leur sont confiées en fonction du planning. Ils doivent en outre participer aux rencontres mensuelles, aux séminaires, aux formations.

N’étant pas soumis au rendement, êtes-vous voués à dépendre de mécènes?

On a la chance de bénéficier d’un financement fixe, à 100% privé, qui assure le fonctionnement du projet. Et nous recevons ponctuellement des soutiens publics pour ce qui touche aux résidences à l’étranger ou aux collaborations avec des scènes genevoises.

Sur votre site, l’équipe de cette année apparaît les yeux entièrement noircis – qu’exprime ce choix?

Il évoque d’abord la mélancolie qui caractérise l’époque dans laquelle nous vivons. L’artiste est celui qui regarde et extrait le sens du monde qui l’entoure, pour le transmettre. Or son regard, ici, est d’emblée teinté de noir… Par ailleurs, il y a cet effet de surprise un peu pop, qui joue sur la mise en scène de soi, sur l’image de la représentation. On prend une mode à la lettre pour mieux la détourner.