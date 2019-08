L’ombre d’un fantasme, de la toile à l’écran

Callirrhoé, fille d’un potier de la Corinthe antique, aurait donné naissance à l’art de peindre. Éplorée par le départ en voyage de son amoureux, la jeune femme aurait tracé sa silhouette afin d’en garder le contour auprès d’elle. Sur l’esquisse, «son père appliqua de l’argile, en fit un relief qu’il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries», ajoute Pline l’Ancien à l’un de ces récits fondateurs que compte «Histoire naturelle», l’encyclopédie qu’il acheva en 77 de notre ère.

Que l’ombre, de tout temps, occupe une place cruciale dans l’iconographie occidentale, les 140 œuvres couvrant cinq siècles d’histoire présentées dans le cadre de l’exposition «Ombres – de la Renaissance à nos jours» à la Fondation de l’Hermitage, à Lausanne, le démontrent avec une clarté pleine de contrastes. Les trois versions de son affiche (Monet, Warhol, Sorolla) en témoignent jusque sur les panneaux genevois. C’est simple, le visiteur ne regardera plus ni le monde ni ses images de la même façon à l’issue de cette balade aux confins du jour et de la nuit.

Le tableau reproduit ci-contre, que le peintre lorrain Émile Friant exécuta en 1891, alors âgé de 28 ans, sous le titre «Ombres portées», chatouille le mythe originel de Callirrhoé tout en s’en détournant, un peu comme l’évanescent personnage féminin qu’un éclairage en contre-plongée étire en son centre. Son intérêt principal, ainsi que son titre l’indique, réside dans le jeu entre les figures représentées et leurs inséparables projections grises, ce dédoublement ouvrant non sans théâtralité sur une dimension fantasmatique. Il faut savoir que Friant l’était passionnément de la photographie alors en plein essor. On devinerait presque, dans le traitement narratif qu’il réserve à la lumière et ses demi-teintes, la prophétie de ce cinématographe sur le point de naître…