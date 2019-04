«L’oiseau migrateur» de Dorian Rossel se posera en Avignon

Décidément, François Gremaud est partout. À l’affiche de «Pièce» la semaine dernière à Programme Commun, le Lausannois fera de nouveau escale à Avignon en juillet. Cette fois-ci, il s’offre même le luxe de figurer à l’affiche du festival In avec «Phèdre!» à la Collection Lambert (du 11 au 21 juillet). Ce solo, interprété par l’excellent Romain Daroles et dont il signe la mise en scène, a tapé dans l’œil de la Sélection suisse en Avignon, qui vient de dévoiler le nom des artistes adoubés pour présenter leurs œuvres à la Cité des papes. Les autres spectacles seront joués dans différents lieux du festival Off, du 9 au 23 juillet.

Deux partitions chorégraphiques réchaufferont Les Hivernales – CDCN d’Avignon: le duo Delgado Fuchs emmènera le public au «Nirvana» (dans les murs de la Collection Lambert, du 10 au 20 juillet), et le binôme Marcel Schwald & Chris Leuenberger dévoilera son «EF Feminity» aux mêmes dates dans la salle des Hivernales. Un peu de douceur ensuite avec «L’oiseau migrateur» de Dorian Rossel, qui se posera au Festival Théâtr’enfants du 9- au 23 juillet. En guise de dessert, dégustez le délicieux «Here & Now» (les 11 et 18 juillet au Théâtre du Train Bleu), premier seul en scène très réussi de la surprenante Trân Tran, créé l’été dernier au Festival des arts vivants de Nyon (far°).

Dans ce menu bien garni, on picorera également «Helen W», par Aurore Jecker, en ouverture de la Sélection (10 juil.), «Les Intrépides», avec Antoinette Rychner (13 juil.), «Au revoir», par Antoine Jaccoud et Mathieu Amalric (13 juil.), et «Various Days», par A Normal Working Day (30 juin-15 sept.).

(TDG)

Informations: www.selectionsuisse.ch