L’incroyable talent de Gus pour la magie

Dans le hall de ce grand hôtel genevois, on le retrouve un paquet de cartes à la main. Presque une seconde nature chez Gus, illusionniste virtuose aussi à l’aise sur scène que face aux caméras de télévision. Révélé en 2015 par l’émission de M6 «La France a un incroyable talent», ce jeune Lyonnais de 28 ans aux airs de Hugh Grant transforme à volonté les billets de 10 euros en 500 euros, et retrouve sans ciller un mot choisi au hasard dans un pavé de mille pages. Adepte d’une magie humoristique qui fait participer les spectateurs, ce roi de la manipulation parvient à multiplier les rois de cœur (ou les dames de trèfle) comme d’autres les petits pains, et finit par les épingler au harpon. Un numéro bluffant parmi des dizaines d’autres, à découvrir ce jeudi au Casino-Théâtre.

Une montagne de secrets

La magie, Augustin Petit de son vrai nom l’a découverte par hasard à 20 ans lors d’un échange universitaire à Hongkong, alors qu’il étudiait dans une école de commerce. «Un ami m’a transmis une vidéo avec des tours de cartes expliqués. Un truc qui traînait sur son ordi. En voyant cette séquence, j’ai eu tout à coup l’impression d’avoir accès à une montagne de secrets», explique-t-il en brassant à toute allure le jeu qu’il tient en main. «On pense que la magie ce sont des trucs mystérieux dissimulés dans des coffres-forts. En fait pas du tout. N’importe qui peut apprendre l’illusion à condition de tomber sur les bons supports.»

Devant notre mine dubitative, Gus abat son as. «Quand j’ai commencé à mélanger les cartes, je n’y arrivais pas du tout. C’est juste une question de patience et de persévérance. Pour se former aux manipulations, cela prend vraiment beaucoup de temps. Ce qui fait la différence, c’est la volonté. Comme lorsqu’on pratique un sport de haut niveau, il faut beaucoup s’entraîner. J’y passe au moins une dizaine d’heures par jour. Je pense qu’il y a davantage de moments dans la journée où j’ai un jeu de cartes dans les mains que le contraire. Cela devient comme un TOC, une obsession.»

L’Oscar du spectateur

Boosté par ses nombreux passages TV – de «La France à un incroyable talent» à l’émission d’Arthur «Diversion» sur TF1 en passant par les shows cathodiques d’Éric Antoine – Gus est devenu une pointure dans son milieu, lui qui animait à ses débuts de simples soirées d’entreprise. Aperçu récemment à l’Arena en bonne compagnie lors de la tournée «The Illusionists 2.0», un grand show réunissant sept des plus grands magiciens du moment, le revoilà en solo. Son show lui ressemble, dynamique, sympathique, évoquant en vrac ses études ou sa passion pour la chasse sous-marine. «Tout ce qui m’anime et m’éclate, j’en fais un numéro. J’adore aussi les comédies romantiques, un thème qui se retrouve sur scène. Clément Naslin, mon metteur en scène, a créé une cohésion entre les numéros de manière à ce qu’on n’ait pas l’impression qu’il s’agit d’une suite de tours de magie, mais bien d’un spectacle. Je me laisse une part d’improvisation, qui m’amène à interagir avec les gens présents dans la salle. À la fin, je remets d’ailleurs l’Oscar du meilleur spectateur.»

Magicien des stars

Doué pour les contacts, Gus en a déjà épaté plus d’un. Parmi ces heureux, des stars telles que Johnny Hallyday et Elton John. «C’est extraordinaire de constater que le même numéro peut faire autant plaisir à un artiste à la carrière internationale qu’à n’importe quelle personne que je peux croiser dans un hôtel.» Le signataire de ces lignes par exemple, stupéfait de voir Gus extirper de la coque de son téléphone portable, qu’il nous avait confié quelques minutes plus tôt, la carte qu’il vient de faire disparaître sous nos yeux. Ce type est décidément un as!

«Gus illusionniste», jeudi 31 mai, 20 h 30, Casino-Théâtre, rue de Carouge 42.

(TDG)