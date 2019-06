Allez-vous faire grève?



Oui, et ce pour de multiples raisons. L’égalité n’est toujours pas une réalité entre les hommes et les femmes à de nombreux niveaux. La grève est une manière de montrer de façon groupée que les choses ne vont pas et doivent changer.

Dans le domaine de la culture et de l’audiovisuel, des progrès sont réalisés petit à petit sur certains points, tels une meilleure parité dans les commissions qui analysent les projets ou des mesures en faveur de l’égalité dans le financement public du cinéma. Mais si les femmes qui exercent un métier en lien avec l’audiovisuel sont nombreuses dans les écoles, elles demeurent minoritaires sur le marché du travail. Ce n’est pas acceptable. De plus, il reste de nombreux problèmes à résoudre, comme les possibilités de carrière plus faibles pour une femme, des opportunités restreintes, des accès à certains postes fermés, un manque de visibilité, de représentation et un frein à l’accès aux grands budgets.

En tant que freelance, il m’est facile d’aménager mes horaires et de faire grève. Cependant j’ai conscience que certaines de mes consœurs, qui travaillent dans la même branche que moi, prennent de gros risques. Le 14 juin, je fais la grève aussi par solidarité avec elles.

Qu’est-ce que l’égalité pour vous?



L’égalité ira de soi quand la question ne se posera plus.

Avez-vous été victime de discriminations?



Il n’est pas évident de réaliser qu’on est discriminée, étant donné que chacun veut être considéré comme un individu unique et ne pas être étiqueté, alors qu’on assiste à des discriminations sociétales plutôt qu’individuelles. C’est insidieux: victimes et tourmenteurs n’en ont pas forcément conscience.

Aujourd’hui j’ai la chance d’exercer ce métier et de réussir à en vivre. J’ai eu à faire face à des situations déplaisantes et injustes, mais il m’est difficile de mettre le doigt sur un événement et de montrer avec certitude qu’il y a eu discrimination. Personne n’a envie de vivre en pensant qu’il ou elle est une victime. On essaye de dépasser ces situations de façon individuelle, alors qu’elles se révèlent plus larges que nous.

(TDG)