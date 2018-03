L’amnésie est à nouveau contagieuse

Géraldine Schwarz ne dit pas comme Rodolphe Töpffer: «Va, petit livre, et choisis ton monde.» Son livre, elle l’accompagne, elle le commente, elle paie de sa personne pour qu’il soit lu. Géraldine Schwarz est journaliste et son récit publié chez Flammarion sous le titre Les Amnésiques est chargé d’un message qu’elle veut faire partager au plus grand nombre.

Cette femme a besoin de communiquer le fruit de ses recherches sur sa famille paternelle qui est allemande. Elle en fait le point de départ d’une réflexion sur l’attitude des peuples ayant vécu sous une dictature. Pas seulement ceux qui en ont été les victimes, mais aussi les Mitlaüfer, les gens qui «marchent avec le courant». Pour parler de ces derniers, elle peut compter sur l’exemple de ses grands-parents Schwarz.

L’entreprise achetée à des juifs

Leur petite-fille explique que son grand-père avait acheté avant la guerre son entreprise à des juifs que le régime nazi discriminait et persécutait de plus en plus. Karl Schwarz s’était rendu acquéreur en 1938 de la société Löbmann & Co, devenue de ce fait Schwarz & Co. Mineralölgesellschaft. Des anciens propriétaires, Julius et Sigmund Löbmann, Géraldine Schwarz a retrouvé la nièce nonagénaire, près de Londres.

Cette vieille dame lui a raconté le Mannheim des belles années d’avant le nazisme, quand cette ville agréable abritait la plus forte communauté juive de Bade. Elle lui a décrit la montée de l’antisémitisme, puis son départ d’Allemagne grâce à un transport d’enfants organisé par la Grande-Bretagne. Deux de ses cousins germains n’eurent pas cette chance. Ils furent parmi les enfants d’Izieu gazés à Auschwitz en 1944. De mère française, Géraldine Schwarz s’intéresse aussi à la France pendant et après la guerre, au couple formé par ses parents en 1971 – un fils de Mitläufer et une fille de gendarme français – et à la difficulté pour ce peuple d’accepter l’idée que lui aussi a compté beaucoup de gens «qui marchent avec le courant».

Après avoir ravivé les souvenirs, Géraldine Schwarz s’interroge sur la faculté d’oubli qui caractérise les sociétés ayant toléré de telles exactions. Elle décrit le lent travail de mémoire entrepris tardivement dans bien des cas, et les risques actuels de rechute dans l’amnésie, au XXIe siècle en Europe. Pays après pays, l’enquêtrice explique les mécanismes qui mènent ou non à cette amnésie favorable au retour aux affaires des partis d’extrême droite, comme Alternative für Deutschland (AfD), au parlement allemand depuis octobre 2017. Elle rappelle l’évolution différente des mentalités, d’un côté ou de l’autre du rideau de fer, concernant le poids de l’héritage nazi.

Une histoire sans fin

Un décalage dont les conséquences ne cessent de se manifester dans l’Europe d’aujourd’hui. Cela de manière particulièrement évidente depuis la vague de réfugiés accueillie en Allemagne par Angela Merkel. La chancelière a fait tomber un nouveau mur, remarque Geraldine Schwarz. Le peuple allemand a enfin le bon rôle, mais d’inquiétantes réactions xénophobes n’ont pas tardé à se manifester. À notre question sur la traduction en allemand de son livre, Geraldine Schwarz a répondu qu’elle était prévue et que cette nouvelle publication serait l’occasion d’actualiser son propos. «Entre la parution fin 2017 et maintenant, les événements se succèdent. Il faudra que j’adapte mon texte.» (TDG)