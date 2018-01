L’amitié enfantine, plus forte que la séparation

La collaboration a valeur de symbole autant que d’événement. L’actuel directeur du Théâtre Am Stram Gram, Fabrice Melquiot, invite pour la première fois depuis sa nomination en 2012 le fondateur de l’institution, Dominique Catton, à porter sur la scène l’un de ses propres textes. En collaboration avec sa complice Christiane Suter, le récent lauréat du Prix de la Fondation Leenaards scelle en quelque sorte avec l’auteur des Séparables la continuité spirituelle qui lie un père et un fils, au-delà des trois décennies qui, précisément, les séparent.

Si Catton avait par le passé tendu la main au jeune dramaturge, Melquiot n’avait pas jusqu’ici fait appel à son prédécesseur. Il célèbre aujourd’hui les retrouvailles autour d’une pièce à apprécier dès 9 ans, qui raconte l’indestructible fidélité de deux enfants que tout tente d’opposer. Comme un Roméo et Juliette remis au goût du jour.

L’attraction par le rêve

Délicatement éclairée, la scénographie de Dominique Catton présente deux échelles dressées sur un ondoiement de planches, que troue l’écoutille du musicien bruiteur. Deux fragiles structures verticales, entre barres d’immeubles, axes identitaires et rails en direction du rêve. Plantées dans le roulis à la fois du temps et des âmes. Dans leur lotissement propice à l’évasion, Romain et Sabah (touchants Antoine Courvoisier et Nasma Moutaouakil), au seuil de l’âge à deux chiffres, galopent d’abord en solitaires, habitués qu’ils sont à échapper aux grandes personnes. Lui, aspirant cow-boy, sur son cheval de bois; elle, Arabe recyclée Sioux, après son bison blanc. Les parents du garçon le délaissent pour la télévision, ceux de la fille la protègent de l’islamophobie. L’irrésistible attraction qui s’exercera entre eux aura pour unique source leur communauté d’imaginaires. Et leur écoute de Shakira, bouclier contre les remontrances.

Et bien après que le racisme adulte aura causé ses ravages, bien après qu’il aura rendu les amoureux «séparables» par un déménagement, après que, de dix ans, ils en atteindront vingt, tandis que seront advenus divorce et port du voile, eh bien, après tout cela, leurs esprits devenus matures, détachés du corps et de ses contingences, continueront de se rencontrer autour de leur ami le cerf, dans la forêt onirique d’une banlieue de l’enfance.

Communauté d’esprit

Que le maître monte ainsi la fable du disciple, sur un territoire qui est passé de l’un à l’autre, relève d’un pareil rapprochement mental. Si, durant le spectacle, on mesure par moments la distance entre une écriture plus contemporaine et une transposition plus classique, c’est bien le point de rencontre entre les deux qui ressort magnifié. À l’image des amants dont l’amour persiste malgré les obstacles. Non pas inséparables sous peine de succomber, mais séparables en apparence seulement.

Les Séparables Théâtre Am Stram Gram, du 19 jan. au 4 fév. En partenariat avec La Joie de lire, expo d’illustrations originales créées à partir du texte, jusqu’au 25 mars, 022 735 79 24, www.amstramgram.ch

(TDG)