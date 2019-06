L’ADC conclut en beauté son séjour aux Eaux-Vives

Les corps bougent à la place des langues, rue des Eaux-Vives. En complément d’un dévoilement de saison par la voie d’une performance sans parole, voici une dizaine de jours, le programme physique de l’ADC pour sa nouvelle saison tient en un flyer plié en accordéon. «Un tweet réduit à l’essentiel», résument Anne Davier et Cindy Van Acker, la directrice et son artiste associée. Bicolore au recto, il étale 18 entrées au verso – dont 6 créations.

Dès le premier coup d’œil, on comprend qu’à une équipe largement féminine œuvrant dans les murs répondent des invitations faites majoritairement à des artistes femmes. Trois noms masculins se détachent seulement: chronologiquement ceux du désormais Genevois Rudi van der Merwe, qui ramène de son Afrique du Sud natale une version queer de la «Belle au bois dormant», «Lovers, Dogs and Rainbows»; à deux reprises celle du Français Emmanuel Eggermont, qui laissa bouche bée lors de sa découverte la saison passée, et dont l’«Aberration» blanche se donnera en première mondiale; le Britannique Mark Lorimer, qui clora la saison avant le grand déménagement, fin avril, dans le Pavillon érigé place Sturm, en revisitant la forme du canon musical avec huit danseurs du cru.

Sinon, rien que des nanas. D’ici, d’ailleurs (Allemagne, Grèce ou Pologne), connues ou à connaître (la jeune Cosima Grand). Après un accueil dans le cadre de La Bâtie (New-Yorkaise originaire du Zimbabwe, Nora Chipaumire dégoupille «#PUNK 100% POP *N!GGA»), la chorégraphe résidente Cindy Van Acker ouvrira officiellement la saison avec cinq soli («Shadowpieces») ambulatoires, disséminés sur le bitume en direction du futur Pavillon de la danse.

Si la venue de l’immense Anne Teresa de Keersmaeker, rendue possible grâce à un partenariat avec le Grand Théâtre, rassemblera 16 danseurs et 23 musiciens sur le plateau du BFM avec «The Six Brandenburg Concertos», celle de l’hallucinante chorégraphe cap-verdienne Marlene Monteiro Freitas, son ex-étudiante, réjouit aussi intensément les codirectrices. Avec «de marfim et carne – as estátuas também sofrem», créé en 2015, elle ressuscite dans «une explosion de bon sens», selon une Cindy Van Acker qui ne tarit pas d’éloges, le documentaire sur l’art africain assassiné tourné en 1953 par Alain Resnais et Chris Marker, «Les statues meurent aussi».

Parmi les habituées des lieux, on reverra la Romande Yasmine Hugonnet, la Bâloise Tabea Martin et la Genevoise d’adoption Ruth Childs. On attend enfin avec impatience le nouvel opus de Maud Blandel, auteure d’une mémorable «Ligne de conduite» en 2018, qui la verra revisiter les «Divertimenti» de Mozart avec la danseuse Maya Masse et des solistes de l’Ensemble Contrechamps.

(TDG)

Programme et billetterie sur www.adc-geneve.ch