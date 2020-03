Joan Mompart bientôt à la barre d’Am Stram Gram

Les applaudissements pour «Je préférerais mieux pas», sa dernière création, sont à peine retombés qu’il est à nouveau propulsé sur le devant de la scène. Le metteur en scène Joan Mompart, fondateur de la compagnie Llum Teatre, a été nommé hier pour succéder à Fabrice Melquiot à la tête du Théâtre Am Stram Gram dès le 30 juin 2021. L’instigateur de spectacles tels que «On ne paie pas, on ne paie pas!», «L’Opéra de quat’sous» ou, pour le jeune public, «Ventrosoleil» ou «Münchausen?» a ainsi remporté un concours international lancé en septembre dernier. Pour départager ses 23 candidats, le jury se composait des membres de la Fondation, d’une représentante du Département de la culture et du sport de la Ville de Genève, de l’auteure et metteure en scène française Pauline Sales, ainsi que de Gisèle Sallin, metteure en scène et ancienne codirectrice du Théâtre des Osses à Givisiez.

«Je suis si heureux qu’on m’ait accordé cette confiance!», exulte le quadragénaire par téléphone. «Aussitôt que j’ai eu vent du concours, j’ai entrevu un futur possible à Am Stram Gram, ajoute-t-il. Mon projet, intitulé «Demain», envisage le lieu comme un partenaire de vie pour l’enfance, la jeunesse et les familles. Je souhaite y organiser, en marge de la programmation de spectacles, des agoras qui prennent à bras-le-corps les thématiques qui agitent la population. Mes deux prédécesseurs, Dominique Catton puis Fabrice Melquiot, ont ouvert un fabuleux espace de dialogue. Je voudrais l’élargir encore. Montrer aux gens qu’ils ne sont pas seuls à ressentir un certain inconfort dans le monde présent. On y cultivera la fantaisie dissidente. La contestation comme acte d'amour!». «Fantaisie dissidente»: quelle meilleure formulation pour désigner à la fois l’homme et son théâtre!