Jean-Marie Blanchard prend en mains l'Orchestre de Cannes

Même s'il a quitté le Grand Théâtre il y a plus de dix ans, Jean-Marie Blanchard reste une personnalité connue des mélomanes genevois, une figure facilement identifiable avec ses cheveux blancs, son sourire affable, sa discrétion et sa courtoisie. Ils apprendront donc avec intérêt que le fondateur du Wagner Geneva Festival en 2013 a repris au 1er janvier la direction générale de l'Orchestre de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur.

Né en 1954, le Français rejoint en 1987 le Théâtre du Châtelet à Paris en tant que conseiller artistique, poste qu’il occupe jusqu’en 1992. Il passe ensuite administrateur général de l’Opéra national de Paris-Bastille de 1992 à 1994, puis directeur général de l’Opéra national de Nancy et de Lorraine et administrateur général de l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy pendant six ans.

En 2001, il arrive à Genève pour prendre la tête du Grand Théâtre. Sa ligne de programmation est pointue, exigeante. On voit grâce à lui des pièces superbes. La fin de son règne, par contre, est marquée sur le plan de la gestion par des tensions entre le personnel et la direction.

En 2013, Jean-Marie Blanchard fonde le Wagner Geneva Festival. Ces dernières années, il a été consultant pour différentes collectivités et institutions publiques telles que, entre autres, le Gouvernement fédéral de Belgique et la Haute École de musique de Genève. Il est membre du Conseil consultatif de la culture de la République et Canton de Genève.