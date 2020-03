Isabelle Gattiker: «C’est un vrai crève-cœur!»

«Nous pourrions ignorer le préavis négatif du médecin cantonal et du Service de prévention et contrôle des épidémies des HUG, et passer outre, mais ce serait irresponsable de notre part.» Isabelle Gattiker sort d’une séance de crise hier à 17 heures lorsqu’elle prononce ces mots. La directrice du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) s’est vue contrainte d’annuler la 18e édition de la manifestation quelques jours avant son démarrage, vendredi 6 mars.

«C’est un vrai crève-cœur, vous imaginez bien!» commente-t-elle, qualifiant cette décision de «regrettable mais inévitable». «Nous travaillons sur le programme depuis un an, il y a 50 personnes en ce moment dans le bureau, 300 avec les bénévoles qui bossent sur l’événement, et 200 invités...»

Traçabilité impossible

Le Covid-19 pose problème au FIFDH pour différentes raisons. Tout d’abord, la traçabilité de la contamination, si un participant, un collaborateur ou un invité devait être infecté par le virus, ne pourrait être assurée. Isabelle Gattiker: «Les billets achetés aux caisses ne sont évidemment pas nominatifs. Et sur notre site, on peut en acheter cinq; comment savoir avec certitude à qui ils ont été donnés?»

En outre, le festival s’étend sur 65 lieux du canton de Genève et des environs: on voit bien le virus rayonner en étoile au départ de chacun et devenir rapidement incontrôlable. Le FIFDH s’apprêtait enfin à accueillir quelque 40000 personnes en dix jours, ainsi que des invités en provenance de 30 pays.

Programme de remplacement en ligne

La directrice et son équipe l’affirment: elles ne se laissent pas abattre. Si toutes les projections publiques sont annulées, une offre en streaming sera proposée aux spectateurs du FIFDH. «Nous espérons ficeler un programme à distance dès mardi, au plus tard mercredi, avec un à trois événements par jour durant tout le festival. Nous allons privilégier les forums avec nos invités, car rien ne nous empêche de les accueillir comme prévu – pour autant bien sûr qu’ils ne viennent pas de zones à risque. Tous les débats seront retransmis via internet, le public genevois pourra intervenir, poser des questions.»

La directrice annonce aussi des entretiens filmés, des podcasts et une étroite collaboration avec les salles qui devaient diffuser les films dans la foulée du FIFDH. Les deux jurys visionneront les métrages chez eux et décerneront leurs prix, le palmarès ne sera pas affecté, même si aucune cérémonie publique ne viendra l’enjoliver cette année.

Infos concernant les billets et le programme sur fifdh.org