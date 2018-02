«Hymen Hymne», ou comment le rite païen redonne son sens au cri primal

Rien n’indique explicitement que la marionnettiste et chorégraphe Nina Santes, dans sa nouvelle création, Hymen Hymne, invoque la figure de la sorcière: nul balai, encore moins de chapeau pointu. Ceux qui auraient en revanche assisté à son solo Self made man, à l’affiche du Théâtre de l’Usine il y a tout juste un an, auront en mémoire la puissance avec laquelle l’artiste française s’employait à éveiller l’«autre» qui se tapit en soi. Sans lésiner d’ailleurs sur les effets du hurlement.

Celui-ci ne manque pas non plus au cérémonial présenté ces jours à la salle eaux-vivienne de l’ADC. Cinq interprètes dispersés dans le public à même le plateau (quatre filles, un garçon) y donnent copieusement de la voix, au travers tantôt de polyphonies a cappella, tantôt de borborygmes ou cris primaux.

Leur façon de circuler en frôlant les spectateurs, l’éclairage venant trouer des ténèbres qui rappellent les grottes préhistoriques, les gestes accomplis comme un rituel exercent bel et bien sur l’audience un pouvoir hypnotique. Progressivement, une colère primitive la gagne de l’intérieur. Elle sent dans sa chair que la révolte participe de ses origines. Mieux, les transes, hululements, rythmes obscurs, objets totémiques et autres ensevelissements sacrificiels peuvent dégager une beauté véritablement ensorcelante. Un sort est jeté. Une sève monte. Un magma jaillit aux yeux de tous.

On regrettera paradoxalement que Nina Santes ait l’honnêteté de citer ses sources. Car les énergies sourdes et mystérieuses qu’elle prend soin de convoquer trouvent leur dénouement dans une prise de parole soudain réductrice. Les questions imprimées sur les feuilles de papier qui jonchaient le sol au début de l’incantation, voilà que les prêtres païens les reformulent dans une élocution claire: «Comment devenir sœurs?» «Comment défendre son identité?» Les années 70 resurgissent alors, quand les mouvements féministes s’appropriaient la sorcière comme symbole de subversion. Et le charme, ainsi rattaché à une tribu déterminée, s’évapore quelque peu.

«Hymen Hymne» ADC, jusqu’au 10 fév., www.adc-geneve.ch, www.antigel.ch

(TDG)