Homo Faber: au cœur de l'excellence

Saviez-vous qu'une quarantaine de métiers d'art différents intervient dans la conception d’une montre? Que le nettoyage de 5 cm2 d’un tableau ancien peut prendre jusqu’à huit heures? Ou que lors de la construction de gondoles, la taille et le poids du gondolier sont pris en compte? Voici le genre de questions auxquelles répondra l’exposition «Homo Faber. Crafting a more human future», qui se tient à Venise du 14 au 30 septembre. Soit, à ce jour, la plus grande manifestation dédiée à la promotion et à la mise en valeur de l’artisanat européen. L’occasion rêvée pour partir à la découverte de plusieurs centaines de métiers d’art, souvent rares, parfois menacés de disparition, de faire la connaissance d’artisans passionnés venant des quatre coins de l’Europe, de prendre part à des ateliers créatifs ou contribuer à la réalisation d’une œuvre d’art collective, à savoir une immense toile brodée, représentant le plan de la ville de Venise vue du ciel.

Ce programme extrêmement riche, c’est à la Michelangelo Foundation, créée à Genève il y a deux ans par Johann Rupert, président de Richemont, et Franco Cologni, ancien patron de Cartier, qu’on le doit. Si l’institution à but non lucratif soutient depuis quelques éditions déjà le projet «Doppia Firma», qui met en lien designers et artisans dans le cadre du Salon du Meuble de Milan, elle signe avec «Homo Faber» sa première manifestation d’envergure.

Pendant un peu plus de deux semaines, l’exposition investit le fabuleux cadre de la Fondation Giorgio Cini, soit quelque 4000 m2, située sur l’île San Giorgio Maggiore, à Venise. Avec ses nombreuses galeries, cloîtres, bibliothèques, et même une piscine des années 60, cet ancien monastère bénédictin construit au Xe siècle, désormais centre culturel, vaut le détour rien que pour son incroyable architecture. Sans mentionner le fait que la plupart de ces salles seront exceptionnellement ouvertes au public!

Réalisation du vase «Douglas» en verre soufflé au Centre International d’Art Verrier de Meisenthal en France. © Guy Rebmeister

300 savoir-faire différents

Pour aborder un thème aussi large que l’artisanat européen, Alberto Cavalli, commissaire de l’exposition et directeur général de la Michelangelo Foundation, a eu l’idée de le confronter avec des disciplines qui y sont étroitement liées comme le design, la mode, l’architecture d’intérieur ou le monde du luxe. «Plutôt que de faire une encyclopédie de l’artisanat, nous avons voulu étudier ses différentes facettes, comme on le ferait pour une pierre précieuse», précise-t-il.

Résultat: l’exposition comporte 16 sections distinctes, dont la conception a été confiée à autant d’experts dans leur domaine, à l’image de l’architecte italien Michele De Lucchi, de la designer d’intérieur française India Mahdavi ou de la spécialiste de mode britannique Judith Clark. Un parcours immersif et ludique qui réunit près de 300 savoir-faire différents et où le visiteur pourra notamment suivre la conception de bicyclettes sur mesure, observer la restauration de plusieurs œuvres d’art, s’initier à la réalisation de mosaïques de pierres ou monter à bord d’un voilier construit dans les années 1930 et entièrement rénové au moyen de procédés et matériaux de l’époque.

Si le sens de la visite est entièrement libre, pour Alberto Cavalli, il n’y a pas de plus belle introduction aux métiers d’art que l’exposition photographique, «Venetian Way», de Susanna Pozzoli. Munie de son appareil photo analogique, l’Italienne est partie à la découverte de 21 ateliers d’artisans de Venise et de la région de la Vénétie pour capturer l’essence de leur savoir-faire. Un travail photographique qui souligne non seulement la beauté du geste, mais rappelle également les difficultés liées au travail manuel. Il faut, en effet, beaucoup de force et de persévérance aux fabricants de la feuille d’or pour lui donner une épaisseur inférieure à 0,02 micron. Sans parler des artisans verriers, obligés d’entamer leur journée à 4h du matin afin de pouvoir supporter la chaleur qui règne dans leur atelier en plein été.

L’Italien Giulio Candussio est passé maître dans la réalisation de mosaïques en marbre. Un savoir-faire qui exige de la minutie.

Parcours immersif

Après cette mise en bouche, place aux autres découvertes. Curatée par Alberto Cavalli en personne, la section intitulée «Singular Talents», présente douze artisans d’exception faisant un métier rare ou menacé de disparition. Au moyen de courtes vidéos, tournées par le réalisateur suisse Thibault Vallotton, le visiteur pourra plonger au cœur de l’univers intime d’une céramiste suédoise qui réinvente le poêle à bois traditionnel, faire la connaissance d’une jeune Lituanienne déterminée à garantir le futur du vitrail dans son pays ou partir à la découverte du dernier sellier de la région de Magnésie, en Grèce, qui fabrique des selles pour ânes et mules à l’aide de techniques traditionnelles.

«Ce que je voulais, c’était raconter des histoires et faire en sorte que le visiteur découvre non seulement la façon de travailler de l’artisan, mais également son atelier et son environnement. Facteurs souvent essentiels pour comprendre l’essence d’un métier d’art.» Et pour rendre l’expérience encore plus immersive, la Fondation a eu l’idée de faire appel à la réalité virtuelle. Ainsi, trois des douze portraits présentés, parmi lesquels celui de l’automatier suisse François Junod, pourront être visionnés au moyen de casques à réalité augmentée.

Quant au cœur battant de l’exposition, c’est du côté de «Best of Europe» qu’il faut aller le chercher. Dans une scénographie minimaliste qui met le produit final à l’honneur, on peut admirer plusieurs centaines de créations, réalisées par 150 des meilleurs artisans venus de l’Europe entière. Des créateurs employant des matériaux et des procédés profondément ancrés dans leur contrée d’origine. À l’image de cette céramiste italienne utilisant une technique de reflets inventée par son grand-oncle il y a tout juste 90 ans et qui reste, encore aujourd’hui, un secret jalousement gardé. Sans oublier des vases en albâtre de Volterra, des paniers en osier d’Irlande, des méduses lumineuses en papier mâché ou encore ces bouquets de fleurs tissés dans la laine. Afin de permettre aux visiteurs de découvrir le procédé de fabrication derrière quelques-unes de ces pièces, des artisans travaillant le métal, le bois et la pierre seront à l’œuvre pendant toute la durée de l’exposition.

Ouvrir de nouvelles portes

Persuadés que c’est en renforçant le dialogue entre designers et artisans que des savoir-faire ancestraux pourront être préservés, les fondateurs de la Michelangelo Foundation ont tenu à encourager les collaborations dans le cadre de l’exposition. Confiée à l’architecte italien Michele De Luchi, la section «Creativity & Craftsmanship» présente huit objets, fruits de collaborations entre un designer européen et l’artisan de son choix. Le Zurichois Alfredo Häberli a ainsi fait appel au graveur sur bois suisse Roman Räss pour réaliser un réceptacle en bois à l’aide de la technique ancestrale du Weissküfer; le Hollandais Marcel Wander a fait équipe avec une spécialiste de la faïence de Delft pour créer un vase innovant; quant au designer parisien Piotr Sierakowski, il est retourné en Pologne, son pays d’origine, afin de travailler avec deux menuisiers de Varsovie, à la réalisation d’une armoire en bois avec incrustation de marqueterie. «On peut souvent avoir l’impression que des métiers d’art traditionnels sont figés dans le temps», regrette Alberto Cavalli. «Or, c’est en montrant à un jeune créatif tout ce qu’un maître artisan peut réaliser pour lui, qu’on lui ouvre la porte des possibilités.»

L'exposition comprend la visite d'une piscine datant des années 1960! © Michelangelo Foundation

Confiée à India Mahdavi, la partie intitulée «Imaginary Architecture» montre, de manière créative, comment l’artisanat peut être employé en décoration. Pour habiller ses espaces, l’architecte d’intérieur, à qui l’ont doit notamment le design du tea-room Ladurée au quai des Bergues à Genève, n’a fait appel qu’à des entreprises travaillant de manière artisanale et sélectionné des objets réalisés à la main.

Mais s’il y a un domaine qui a depuis longtemps saisi l’importance de l’artisanat, c’est bien l’industrie du luxe. Au sein de maisons comme Hermès, Cartier ou Jaeger-LeCoultre, le fait-main est inscrit dans l’ADN. Pour Franco Cologni, cofondateur de la Michelangelo Foundation et ancien président de Cartier, inclure les maisons de luxe dans l’exposition était une évidence: «En plaçant les maîtres artisans au cœur de notre narration, nous entendons affirmer que le véritable luxe a davantage à voir avec l’excellence humaine et le raffinement des compétences, qu’à une accumulation d’objets onéreux.»

Intitulée «Discovery and Rediscovery», la partie dédiée aux représentants du luxe comporte ainsi vingt ateliers qui mettront en avant autant de techniques artisanales singulières, reconnues métiers d’art par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA). La maison française Lesage, connue pour fabriquer le tweed des fameux tailleurs Chanel, montrera en quoi consiste une technique de broderie propre à la maison. Cartier initiera les visiteurs à l’art de la sculpture de la pierre, appelé la glyptique. Van Cleef & Arpels lèvera le voile sur sa technique du Serti Mystérieux. Quant à Vacheron Constantin, l’horloger suisse fera preuve de grande dextérité dans la réalisation de minuscules motifs en émail, présents sur les cadrans de ses montres. Sans oublier la présence de maisons moins connues maîtrisant des techniques comme la gravure sur cristal, la reliure ou le tissage à la main.

Sur son stand, la maison Lesage a fait la démonstration de la technique de broderie de Lunéville. © Michelangelo Foundation

«Le vrai ennemi des métiers d’art, ce n’est pas la technologique, mais l’homologation», rappelle Alberto Cavalli. «Les maisons de luxe ont un rôle fondamental à jouer dans l’éducation de leurs clients. Elles doivent transmettre le message qu’un produit de luxe ce n’est pas qu’un logo, mais qu’il y a derrière une histoire de passion, de dextérité et de savoir-faire.»

Homo Faber, jusqu'au 30 septembre, de 10h à 19h, à la Fondation Giorgio Cini, Île de San Giorgio Maggiore, Venise, Italie. Entrée libre avec préenregistrement sur www.homofaberevent.com

(TDG)