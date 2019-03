Hamlet au bac à sable

Camille Giacobino nous avait prévenus (lire notre interview du 20 mars): son Hamlet serait plus burlesque que tragique, plus enfantin que torturé. Parvenu au seuil du Crève-Cœur, le spectateur en a le cœur net: «Hamlet Cirkus» n’aura pas de circassien que le titre. Accueilli par des employés de cirque grimés et costumés en conséquence, il prend place sous un chapiteau reconstitué sur la miniscène colognote: cordelettes en étoile au plafond, arène poussiéreuse, quilles de jonglage à proximité du tapis…

Sourcils rehaussés de fines lignes noires, le clown Frédéric Polier – short, chaussettes et veste à franges – enchaîne ses lubies œdipiennes pendant que la gracile Alexandra Tiedemann – perruquée, collantée, bariolée – prend la pose d’une dompteuse de fauves chaque fois qu’elle campe «maman» Gertrude, et celle d’une poupée boudeuse quand elle joue la dulcinée Ophélie. Quid des autres personnages du mythe maquillé en pantomime? Le régicide Claudius apparaît en vidéo sous les traits de François Florey, la victime collatérale Polonius s’immisce par téléphone, le vengeur Laërte prend la forme d’une cible peinte, tandis que le public figure le témoin Horatio. Rien que d’inventives astuces.

Oui, mais voilà. Qu’est-ce donc que ce cirque, finira-t-on par se demander? Pourquoi livrer tout de go les clés de la métaphore foraine, alors que s’ouvriront tant de pistes parallèles? Pourquoi se fixer sur l’auguste quand appelle le gamin dans son bac à sable? Eût-elle invité le spectateur à saisir un à un les trapèzes de ses allusions, Camille Giacobino aurait triomphé dans son exercice de voltige.

(TDG)

Le Crève-Cœur, jusqu’au 14 avril, 022 786 86 00, www.lecrevecoeur.ch